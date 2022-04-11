Cari açık şubatta 5,15 milyar dolar

Cari işlemler dengesi, şubat ayında 5,15 milyar dolar açık verdi. Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla cari açığın 5,4 milyar dolara çıkması bekleniyordu.

Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne göre; cari işlemler açığı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar oldu. Türkiye'nin on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 167 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 765 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi.