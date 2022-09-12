Cari açık temmuzda 4 milyar dolar

Cari işlemler dengesi, temmuzda 4 milyar dolar açık verdi. Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla cari açığın 3.6 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.

7 aylık cari açık 36.7 milyar dolar olurken, temmuz itibariyle 12 aylık cari açık 36.6 milyar dolara çıktı.

Temmuzda 5.5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Net hata ve noksan kaleminde Ocak-Temmuz döneminde ise 24,35 milyar dolar fazla var.

Bu arada haziran ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 458 milyon dolardan 3 milyar 492 milyon dolara revize edildi.

TCMB verilerine göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolara çıktı. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası değerlendirmesine göre; bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 162 milyon dolar artarak 9 milyar 308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Öte yandan, aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon dolar artarak 5 milyar 778 milyon dolara yükselirken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalarak 559 milyon dolara geriledi.

Bu cari açık nasıl finanse ediliyor diye merak ediyorsanız tarihi zirvede olan net hata noksana bakınız👇



Yılın ilk 7 ayında 36,7 milyar$ cari açığın üçte ikisi net hata noksanla (kaynağı tespit edilemeyen şekilde) fonlandı. pic.twitter.com/YkDW5qubHU — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 12, 2022

Çekirdek açık 3.7 milyar dolar fazla verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3 milyar 124 milyon dolar fazla verirken, Temmuz 2022'de 3 milyar 737 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 578 milyon dolar artarak 4 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayında 66 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 79 milyon dolar net giriş kaydetti.

Portföy yatırımlarında 631 milyon dolar net çıkış

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 631 milyon dolar tutarında net çıkış gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 222 milyon dolar ve 173 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 13 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 983 milyon dolar net artış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 411 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 287 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 698 milyon dolar net artış ortaya koydu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 801 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 3 milyar 525 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda 4 milyar 423 milyon dolar net artış gösterdi.