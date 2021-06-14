Cari açık, turizm ‘sıfır’ çekmeyince geriledi

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası verilerine göre cari açık nisanda geçen yıl nisan ayına göre 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolara geriledi. Beklenti nisanda açığın 2.2 milyar dolar seviyesinde gelmesiydi. 4 aylık açık geçen yılki 14.1 milyar dolar seviyesinden 9.5 milyar dolara inerken, on iki aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.

Geçen yıl nisanda pandeminin en ağır etkisinin hissedilmesi turizm gelirlerinin tarihinde ilk kez sıfır olarak ödemeler dengesi istatistiklerine girmesine neden olmuştu. Bu yıl ise halen daha küresel olarak pandemi kısıtlamaları sürse de Türkiye net 596 milyon dolar turizm geliri elde etti. Hem turizm gelirlerinin pozitife dönmesi hem de ithalattaki görece yavaşlama nisanda cari açığın gerilemesinde etkili oldu.

Merkez Bankası verilerine göre nisanda dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara geriledi. Aynı zamanda geçen yılın nisan ayında 339 milyon dolar net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon dolar net giriş yaşadı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yıl nisanda 3 milyar 548 milyon dolar açık vermişken, bu ay 942 milyon dolar fazla verdi.

Portföy yatırımlarından 1.5 milyar dolar net çıkış

Ödemeler dengesinde nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 1 milyar 534 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 123 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve genel hükümet sırasıyla 336 milyon dolar ve 79 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon dolar net kullanım yaptı. Resmi rezervlerde nisanda 1 milyar 183 milyon dolar net azalış gözlendi.