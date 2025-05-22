Cari açıktaki düşüşe dikkat çeken Bakan Şimşek: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Günü kapsamında düzenlenen programda konuştu. Ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, enflasyonun düşüş trendinde olduğunu belirterek, 2025 yılında da bu eğilimin süreceğini dile getirdi.

Programın başlangıcı olan Mayıs 2023’te yüzde 5,5 seviyelerinde olan cari açığın milli gelire oranla yüzde 0,8’e gerilediğini kaydeden Şimşek, bu düşüşü “dramatik” olarak niteledi. Şimşek, “Dış kaynağa erişimde hiçbir sorun yaşanmadı” ifadesini kullandı.

"TL’ye geçiş hızlandı"

Vatandaşların ve firmaların Türk lirasına yöneldiğini vurgulayan Bakan Şimşek, “Geçen yılın ikinci yarısından itibaren, ilk çeyrekteki yönlendirmelere rağmen, vatandaşlarımızın ve yurt içi yerleşik firmaların tercihlerini TL'den yana yaptığını görmeye başladık” dedi.

“Hayat pahalılığı ile mücadele önceliğimiz”

Bakan Şimşek, temel önceliklerinin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu ifade ederek, “Alım gücünün artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Cari fazla ihtimali gündemde

Cari açığın bu yıl geçen yıla göre bir miktar artabileceğini belirten Şimşek, buna rağmen açığın milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyelerinde kalacağını öngördüklerini söyledi.

Enerji politikalarına da değinen Şimşek, “Yeşil dönüşümü hızlandırıyoruz, Türkiye giderek daha fazla yenilenebilir enerjiden ihtiyacını karşılıyor. Petrol üretimini de hızlandırıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde belki de cari fazlayı konuşuyor olacağız” dedi.