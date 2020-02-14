Cari denge 2.8 milyar dolar açık verdi
Cari işlemler açığı aralık ayında 2.8 milyar dolar oldu. 2019 yılı genelinde ise cari işlemler hesabı 1,7 milyar dolar fazla verdi.
Cari işlemler açığı, 2018 yılının Aralık ayına göre 1.731 milyon dolar artarak 2.798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beklenti, yaklaşık 2,9 milyar dolar açık olacağı yönündeydi.
Aralık rakamlarından sonra 2019 yılı cari işlemler hesabı da belli oldu.
Cari işlemler hesabı 2019'da 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi.
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