Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi

12 Ekim 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari denge ağustosta 4 milyar 631 milyar dolar açık verdi. Böylece on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon doları oldu. Bir önceki yılın ağustos ayında 3 milyar 314 milyon doları fazla vermişti. Beklenti cari dengenin 4,6 milyar dolar seviyesinde açık vereceği yönündeydi.

Cari açığın oluşmasında, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 948 milyon doları artarak 5 milyar 347 milyon dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.





Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ağustos ayında 6 milyar 249 milyon dolar fazla vermişken bu yılın ağustos ayında 973 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon dolar azalarak 570 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon dolar artarak 107 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 2 milyar dolarlık çıkış

Ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 973 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 7 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 502 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, ağustos ayında bankalar 286 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 17 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 980 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 288 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ağustos ayında bankalar 100 milyon dolar, genel hükümet 62 milyon dolar ve diğer sektörler 774 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ağustos ayında 7 milyar 602 milyon dolar net azalış gözlendi.

Net hata ve noksan kalemi ağustos ayında 2 milyar 845 milyon dolar açık verirken bu kalemde 12 aylık toplam açık 8 milyar 20 milyon dolar oldu.