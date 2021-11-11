Cari denge eylülde 1,65 milyar dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı, Eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi. Piyasa beklentileri cari işlemler hesabının 1,3 milyar dolar civarında fazla vermesi yönündeydi. Böylece on iki aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Ağustos ayında 528 milyon dolar fazla veren cari işlemler dengesi, geçen yılın ekim ayında ise 2,3 milyar dolar açık şeklinde gerçekleşmişti.

Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu'nda cari fazlayı vurgulamıştı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporu sunumunda cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını söylemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada verilen cari fazlada ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 730 milyon dolar azalarak 1 milyar 23 milyon dolar gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.925 milyon dolar artarak 3 milyar 674 milyon dolara yükselmesi etkili olduğu vurgulandı.

Altın hariç cari fazla 5,5 milyar dolar

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Eylül ayında 3 milyar 270 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 5 milyar 581 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 428 milyon dolar artarak 2 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 509 milyon dolar artarak 1 milyar 37 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 159 milyon dolar azalarak 38 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rezervlerde artış sürdü

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 86 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 219 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 62 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 189 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 26 milyon dolar ve 2 milyar 250 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 408 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 760 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 392 milyon dolar artış ve Türk Lirası cinsinden 765 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam nette 373 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 745 milyon dolar ve 131 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 540 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 5.589 milyon dolar net artış gözlendi.