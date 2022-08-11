Cari denge Haziran'da 3.46 milyar dolar açık verdi

Türkiye ekonomisi, 8 aydır açık vermeye devam ediyor. Haziran gerçekleşmeleri, piyasa beklentileri çerçevesinde geldi, yıllık açık 15 ayın en yükseğine yerleşti.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre; cari işlemler açığı Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolara çıktı. 12 aylık aylık cari işlemler açığı ise 32 milyar 667 milyon dolara yükselerek 15 ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu.

Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla Haziran ayında cari açığın 3.4 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu.

TCMB'den yapılan değerlendirmede hazirandaki cari açıkta; bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon dolar azalarak 946 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Çekirdek açık 4.3 milyar dolar fazla verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 931 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 4.294 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 702 milyon dolar artarak 2 milyar 728 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayında 22 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon dolar net çıkış kaydetti.

1.6 milyar dolarlık portföy çıkışı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler haziran ayında 950 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 578 milyon dolar tutarında net çıkış gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 509 milyon dolar ve 218 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Rezervlerde 1.96 milyar dolar net azalış

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 16 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 416 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 638 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 5 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 643 milyon dolar net artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 39 milyon dolar, 67 milyon dolar ve 264 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1.960 milyon dolar net azalış gözlendi.