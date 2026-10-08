Cari dengede beklentiler değişti: Ekonomistler tahminlerini düşürdü

Matriks Haber’in 2026 yılı Ağustos ayı ile 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin cari işlemler beklenti anketi 11 banka ve aracı kurumun katılımıyla sonuçlandı.

Matriks Haber'in düzenlediği ankete göre, 11 ekonomistin katılımıyla oluşan medyan Ağustos ayı için cari işlemler hesabı tahmini 3 milyar 500 milyon dolar fazla yönünde gerçekleşti.

Temmuz ayında ödemeler dengesi 640 milyon dolar fazla beklenirken 36 milyon dolar fazla vermişti.

Temmuz-Ekim 2025 döneminde üst üste fazla veren ödemeler dengesi, Kasım 2025’te yeniden açığa dönmüştü. Ödemeler dengesi, Ağustos ayında beklendiği gibi fazla vermesi durumunda iki ay üst üste fazla vermiş olacak.

Ağustos ayı için cari işlemler dengesinde en yüksek tahmin 4 milyar 400 milyon dolar fazla, en düşük tahmin ise 2 milyar 900 milyon dolar fazla seviyesinde şekillendi.

Gelecek dönem beklentileri

Ankette, 2026 yılı için cari açık beklentisi 51 milyar dolardan 48 milyar 650 milyon dolara geriledi.

2027 yılı için cari açık tahmini ise 45 milyar 500 milyon dolara geriledi. Geçen ayki ankette 2027 sonu için 48 milyar 750 milyon dolar açık öngörülmüştü.

2026 yılı geneli için tahmin bandı 43 milyar 500 milyon dolar açık ile 54 milyar dolar açık aralığında gerçekleşti.

2027 yılı geneli için bir önceki ay 39 milyar dolar ile 53 milyar 300 milyon dolar açık bandında oluşan beklentiler, bu anket döneminde 40 milyar dolar ile 48 milyar dolar açık aralığında şekillendi.

Cari işlemler verisi

2026 yılı Ağustos ayı cari işlemler verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.