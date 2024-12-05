Cari işlemler anketinde çarpıcı sonuçlar: 2024 yılı için tahmini 10 milyar dolar açık yönünde

En yüksek beklenti 2 milyar 500 milyon dolar fazla, en düşük beklenti ise 253 milyon dolar açık şeklinde oluştu. Eylül ayında ise cari işlemler verisi 2,85 milyar dolar fazla beklenirken, 2,99 milyar dolar fazla açıklanmıştı.

Cari işlemler anketi sonuçlandı

Foreks Haber'in 15 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, 2024 yılı için cari işlemler medyan tahmini 10 milyar dolar açık oldu. En yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla 8,5 milyar dolar ve 14 milyar dolar açık yönünde belirlendi. Geçen ay yapılan ankette yıl sonu cari işlemler açığının 12 milyar dolar olacağı öngörülmüştü.

Medyan beklenti 19,7 milyar dolar açık olmuştu

2025 yılı için yapılan tahminlerde ise 11 ekonomistin medyan tahmini 17 milyar dolar açık yönünde oluştu. Tahmin aralığı ise 11 milyar dolar açık ile 25 milyar dolar açık arasında değişti. Bir önceki anket döneminde ise medyan beklenti 19,7 milyar dolar açık olmuştu.

''Cari açık 20 milyar doların altında olabilir''

Ekonomist Özlem Derici Şengül, cari işlemler açığının önümüzdeki aylarda 10 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca, gelecek yıl cari açık performansının, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve ithalat artışı gibi faktörlere bağlı olarak şekilleneceğini belirtti. Şengül, 2025 yılında cari açığın 20 milyar doların altında olabileceğini söyledi.

Ekim ayı cari işlemler verisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Aralık Perşembe günü açıklanacak.