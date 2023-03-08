Cari işlemlerde rekor açık beklentisi

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mart Pazartesi günü açıklanacak Ocak 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 3 milyar 500 milyon dolar ile 10 milyar 200 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, yılsonunda ise cari işlemler hesabının 43,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023 yılsonu cari işlemler açığı beklentisi 35-50 milyar dolar aralığında oluştu.

Cari işlemler hesabı, Aralık 2022'de 5 milyar 910 milyon dolar açık verirken, 2022 yılında cari açık da 48 milyar 769 milyon dolar olmuştu.