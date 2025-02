Çarpıcı veriler tabloyu ortaya koydu: Geçtiğimiz yıl en çok neye para harcadık?

Takip Et

Hanelerin hızlı tüketim harcamalarının, geçen yıla kıyasla nasıl bir seyir izlediğini araştıran Ipsos, ‘Hızlı Tüketim Ürünleri’ raporunda 2024’te hanelerin hızlı tüketim ürünleri harcamasının, bir önceki yıla göre yüzde 67 artış gösterdiği kaydetti.

Enflasyonun etkisiyle her alışverişte harcanan tutar artarken, alışveriş sıklığı da yükseldi.

Alışveriş sıklığı arttı

Pandemiden sonra düşüşe geçen alışveriş sıklığı, 2024 yılı itibarıyla yükselmeye başladı. 2024 yılında haneler haftada yaklaşık 4, yılda ise 219 defa alışverişe gittiler. Haneler geçen seneye kıyasla 17 kez daha fazla alışveriş yaptı. Daha sık alışverişe giden haneler her bir alışverişlerinde, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artışla 229 TL ödediler.

Her yüz liranın 83 lirası gıdaya harcandı

Rapora göre, haneler her 100 TL’sinin 83’ünü gıda ve içeceğe, 9 TL’sini kişisel bakım ürünlerine, 8 TL’sini ise ev bakım ürünlerine ayırdı. Gıda-içecek içerisinde cirosal olarak en çok büyüyen kategoriler sırasıyla et ve et ürünleri, atıştırmalıklar ve içecekler oldu.

Bu kategoriler yalnızca enflasyonla büyümedi, haneler aynı zamanda geçen seneye kıyasla alım miktarlarını da arttırdı. Gıda dışı kategorilerde en yüksek artış temizlik ürünlerinde, en düşük artış kâğıt ürünlerinde gerçekleşti.

İndirimli market arayışı sürdü

Haneler, alışveriş kanalı tercihlerinde indirim marketlerine daha fazla yöneldi. 2023’e kıyasla, indirim marketleri ortalamanın üzerinde büyüyerek yılı yaklaşık yüzde 36 pay ile kapattı. Diğer kanallarda sıklık 2-3 defa artarken indirim marketleri 11 defa artış ile sıklığın en çok arttığı kanal oldu.

Ortalama bir hane, her 100 TL’lik harcamasının yaklaşık 54 TL’sini markalı, 24 TL’sini açık, 22 TL’sini ise market markalı ürünlere ayırdı.

Alım miktarında artış görüldü

2024 yılında Türkiye’deki hanelere en çok ulaşan 20 kategorinin çoğunda alım miktarı artış gösterdi. Yemek pişirme açısından bakıldığında mutfağın “olmazsa olmazı” grubunda yer almayan bisküviler, çikolata kaplamalar, cipsler, gazlı içecekler ve meyve suları bu sene haneler tarafından daha fazla miktarda satın alınırken çay, yogurt, beyaz et, süt, bakliyat, makarna gibi temel gıda kategorilerinde miktar artışı görülmedi ya da çok sınırlı kaldı. Öte yandan ev bakım kategorilerindeki artış ve kağıt ürünlerdeki belirgin düşüş dikkat çekti.