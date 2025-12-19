Carrefour'dan üç ülkede dikkat çeken hamle

Carrefour İspanya, 2025 yılı içinde açtığı 100’üncü mağazayla ülkedeki toplam mağaza sayısını yaklaşık 1600’e çıkardı. Şirket aynı zamanda İspanya’daki bir hipermarkette ilk kez batarya enerji depolama sistemini devreye aldı.

Mağazanın enerji özerkliği artırılacak

Veolia ve Huawei iş birliğiyle geliştirilen sistem, 430 kWh nominal kapasiteye, hibrit soğutmaya ve yapay zekâ destekli yönetime sahip. Valencia yakınlarındaki Alfafar hipermarketinde kurulan bu altyapı sayesinde enerji yönetimi optimize edilecek, çevresel etki azaltılacak ve mağazanın enerji özerkliği artırılacak.

Gana’ya franchise modeli

Carrefour’un Afrika’daki büyüme stratejisi de netleşiyor. Fransız basınına göre şirket, Gana pazarına franchise modeliyle girmeye hazırlanıyor. Bölgesel dağıtıcı ve yerel perakende oyuncusu Brands For All ile yapılacak anlaşma kapsamında, ülkedeki yedi Shoprite Ghana hipermarketi Carrefour markasına dönüştürülecek.

İlk dönüşümlerin Nisan 2026’ya kadar tamamlanması planlanırken, 2028’e kadar beş yeni mağazanın daha açılması hedefleniyor. Bu adım, Carrefour’un 2026 planı doğrultusunda franchising yoluyla 10 yeni ülkede varlık gösterme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yönetim yapısı sadeleşiyor

Latin Amerika’da ise Carrefour Brezilya önemli bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Operasyonları sadeleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla, Carrefour Fransa COO’su Julien Munch, 5 Ocak 2026 itibarıyla Carrefour Brezilya’nın CEO Yardımcısı olacak. Munch; Carrefour, Sam’s Club ve gayrimenkul faaliyetlerini doğrudan denetleyecek.

Bu kapsamda bazı üst düzey pozisyonlar kaldırılırken, finans ve insan kaynakları birimleri doğrudan ilgili yöneticilere bağlanacak. Yeniden yapılanmanın Ocak 2026 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.