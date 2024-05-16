Carry trade artış ile devam ediyor... Dolar ile Türk tahvilleri alımında rekor!

Yabancı yatırımcı, son 6 ayın en fazla getiri sağlayan “carry-trade” işlemindeki hamleleri hız kesmiyor.

Yabancıların Türk bankalarıyla yaptığı swap miktarı geçen hafta 4,6 milyar dolar artış gösterdi. Geçen haftayla birlikte son yedi haftada swap miktarı 13,6 milyar dolar artış kaydetti.

ABD doları cinsinden borçlanıp Türk lirası varlıklara yatırım yapmak, gelişmekte olan piyasalarda son 6 ayın en fazla getiri sağlayan “carry-trade” işlemi olmuştu.

Türkiye'yi carry trade işlemleri için tercih eden yabancı yatırımcıların önümüzdeki dönemde de bu alanda getiri gördüğü raporlara yansımıştı.

Bazı bankacılar ortodoks politikaların devamı ve enflasyonda düşüşün başlayacak olması nedeniyle bunun daha başlangıç aşaması olduğunu düşünüyor.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, yatırımcıların ABD, Avrupa ve Japonya gibi daha düşük faizli bölgelerde borçlanıp bu parayı Türkiye gibi yerlerde daha yüksek getirili finansal varlıklara yatırdığı arbitraj ticareti, dolar cinsinden borçlanan yatırımcılara son altı ayda yaklaşık yüzde 12’lik bir kazanç sağladı. Bu orana en yakın getiriler Meksika ve Rusya’da, yaklaşık yüzde 8 ile sınırlı kaldı.

William Blair International’da portföy yöneticisi olan Daniel Wood, bunun Türkiye’nin yükselişinin sadece başlangıcı olabileceğini düşünenler arasında.

“Türkiye enflasyonu anlamlı bir şekilde düşürmeyi başarırsa, Türk lirasının uluslararası yatırımcılar için güçlü bir carry cazibesine sahip olmasının sonundan ziyade başlangıcına çok daha yakınız demektir” diyen Wood, “Bu stratejinin değerini artıran en önemli faktör politikaların sürekliliği” değerlendirmesinde bulundu.

Columbia Threadneedle Investment’tan Gordon Bowers’a göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son dönemde verdiği mesajlar, daha önce politikada geri adım atılabileceği endişesi taşıyan yatırımcılara bir miktar güvence sağladı.