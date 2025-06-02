Carry trade yeniden yükselişe geçti: Dev bankadan TL tavsiyesi geldi

ABD merkezli bankacılıl devi Morgan Stanley, son EEMEA Insight raporunda Türkiye için olumlu mesajlar verdi. İBB'ye yönelik operasyonları işaret eden banka, piyasalardaki “carry trade" pozisyonlarının aşırı kalabalıklaşmasının ani bir düzeltmeye yol açtığını ifade etti.

"Carry trade" pozitif getiri sunmaya devamediyor

Bankanın analistleri 3 aylık vadeli USD/TRY kısa pozisyonunu cazip bulurken, Türk Lirası'nda carry trade işlemlerinin pozitif getiri sunmaya devam ettiğini belirtiyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırma hamlesininin yatırımcılara güven verdiğini ifade eden analistler, EUR/USD paritesinde yaşanan değer artışının Türkiye'de ihracatçıya destek sağlarken, TCMB'ye de reel efektif kurun aşırı değerlenmesini önlemek adına kontrollü bir kur zayıflaması imkanı tanıdığına işaret etti.

Yatırımcı Carry Trade'e geri döndü

3 aylık forward işlemlerde de yatırımcıların kazanç sağladığına dikkati çeken banka, TCMB'nin pozitif reel faiz politikasını sürdüreceği beklentisinin de Carry Trade işlemlerini desteklediğini ifade etti.

Rapora göre, geçtiğimiz aylarda 35 milyar doları aşan carry trade pozisyonları 20 milyar dolara kadar gerilese de yabancı yatırımcılar son dönemde yeniden USD/TRY kısa pozisyonlarına yöneldi.

Efektif faiz zamanla gerileyebilir

Merkez'in TL likiditesini fazla durumdan açık pozisyona taşıyarak politika faizinin üst bandı olan yüzde 49 seviyesine çektiğini hatırlatan analistler, likiditenin tekrar fazla duruma geçmesiyle birlikte efektif faizin zamanla gerileyebileceğini öngördü.

Likiditenin artmasıyla birlikte efektif faiz oranının bir haftalık mevduat faizine de yaklaşacağı ve bu durumun OIS eğrisini aşağı çekebileceğini belirten banka, 1 yıl vadeli TRY OIS pozisyonlarını tercih ettiğini belirtiyor.

Faiz indirimi daha erken ve daha hızlı gelebilir

TCMB'nin ikinci Enflasyon Raporu'nda da yıl sonu tahminini yüzde 29 seviyesinde tuttuğuna işaret eden Morgan Stanley, yüksek reel faizlerin dezenflasyon sürecini destekleyeceğini belirtirken; döviz talebindeki durgunluk ve düşen petrol fiyatlarının da süreci güçlendirdiğini kaydetti.

Piyasada yıl sonunda faizlerin yüzde 37 seviyesine gerilemesi fiyatlanırken, Morgan Stanley daha erken ve daha hızlı bir faiz indirimi ihtimalini göz ardı etmiyor. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomik yavaşlama öngören banka, mayıs enflasyonun yüzde 2'nin altında gelmesi halinde TCMB'nin haziranda faiz indirimine gideceğini düşünüyor.

Makro ihtiyati politikaların devam edeceği sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kredi garanti paketinin sınırlı büyüklüğünü, makro ihtiyati politikaların devam edeceği yönünde yorumlayan banka, olası bir kredi büyümesi hamlesinin de TCMB'nin dezenflasyon hedefine zarar verebileceğini bildiriyor.