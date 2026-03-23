Carry trade'de tarihi çıkış, rezervlerde 22,8 milyar dolarlık gerileme

BDDK ve TCMB verilerinden yapılan hesaplamalara göre savaşın ilk iki haftasında carry trade tarafında 12 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Mart ayının ikinci haftasında yaşanan 6,6 milyar dolarlık çıkış en yüksek haftalık çıkış oldu.

Bloomberg'ün hesaplamasına göre bu tarih aralığında carry trade büyüklüğü 47,2 milyar dolara geriledi. 23 Ocak haftasında toplam büyüklük 61 milyar doları aşarak rekor seviyeye çıkmıştı.

Carry trade tarafında daha önce haftalık bazda en yüksek çıkış İBB'ye yönelik operasyonların başlaması ile 6 milyar dolara varan çıkışla görülmüştü.

Rezervler 22,8 milyar dolar geriledi

TCMB verilerine göre de 13 Mart'ta sona eren haftada net uluslararası rezervler 9,8 milyar dolar azalarak 69 milyar dolara geriledi. Savaşın başlangıcından itibaren geçen iki haftalık süreçte rezervlerdeki toplam gerileme 22,8 milyar dolar oldu.

TCMB bilanço verileri, mart ayının ilk iki haftasında toplam 23,5 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirildiğini gösterdi. İlk hafta döviz satışı 13 milyar dolar olarak kaydedilirken, ikinci haftada 10,5 milyar dolarlık satış yapıldı.