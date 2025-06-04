Çarşı pazara, en çok da e-ticarete ‘bayram’ geldi

Nurdoğan A. ERGÜN

Kurban Bayramı’na sa­yılı günler kala, çarşı pazarda alışveriş ha­reketliliği devam ediyor. Va­tandaşlar bir yandan kurban­lık arayışına girerken, diğer yandan da bayram sofraları ve tatil hazırlıkları için mar­ket ve AVM’lerin yolunu tu­tuyor. Bu yıl, artan kurbanlık fiyatları kadar e-ticarette­ki yükseliş de dikkat çekiyor. Bayramın yaklaşmasıyla bir­likte perakende zincirleri ve alışveriş merkezleri de ha­reketlendi.

Kurban Bayramı arifesi olan 5 Haziran Per­şembe günü AVM’lerin çoğu normal çalışma saatlerinde açık olacakken, bayramın ilk günü olan 6 Haziran’da bir­çok AVM’nin öğle saatlerinde açılması bekleniyor. Market zincirleri de Kurban Bayra­mı’na özel indirim kampan­yaları ve aktüel ürün katalog­larıyla tüketicileri çekmeye çalışıyor. Tarım Kredi Koo­peratif Marketleri, 5-9 Hazi­ran tarihleri arasında geçer­li olacak indirimlerle kolon­ya, çay, ayçiçek yağı, peynir gibi temel ihtiyaç ürünlerin­de cazip fırsatlar sunuyor.

Migros, Money Kart sahip­lerine kurbanlık alımlarında yüzde 15’e varan indirimler ve erken alım avantajları su­narken, CarrefourSA bin 300 TL’ye varan indirimlerle dik­kat çekiyor. BİM ise 3 Hazi­ran aktüel ürünler kataloğun­da bayrama özel kampanya ve ürünleriyle raflarda yerini aldı. Bankkart da, market, gi­yim, ayakkabı, aksesuar, ka­fe ve restoran harcamalarına toplam 2 bin 500 TL Bank­kart Lira hedi­ye ederek bay­ram alışverişleri­ni destekliyor.

E-ticarette 350 milyar TL’lik beklenti

Bayram sadece geleneksel pazarlara değil e-ticarete de hareket getirdi. Kurban Bay­ramı ve Babalar Günü gibi özel günlerin de etkisiyle ha­ziran ayında e-ticaret hacmi­nin 300-350 milyar TL aralı­ğında gerçekleşmesi bekle­niyor.

Tüketicilerin bayram hazırlıklarını ve yaz tatili planlarını online platform­lara taşıdığı dikkat çeker­ken, özellikle mutfakta kulla­nım kolaylığı sağlayan derin dondurucu, kıyma makine­si, bıçak seti, düdüklü tence­re gibi ürünlere talep artıyor. Züccaciye, küçük ev aletleri ve beyaz eşya grupları da on­line alışverişin gözde ürünle­ri arasında yer alıyor. Online alışveriş siteleri, yüzde 70’e varan bayram indirimleri su­narken, 2025 Kurban Bayra­mı döneminde satış hacmin­de tüm zamanların rekoru­nun kırılabileceği belirtiliyor.

Türkiye E-Ticaret İşletme­cileri Derneği (ETİD) verile­rine göre, bayram öncesi dö­nemde site trafiği ve alışveriş hacmi normal dönemlere gö­re yüzde 40’a yakın artış gös­terdi. Özellikle giyim, ayakka­bı, hediyelik eşya ve kolonya gibi ürünlerin satışında ciddi bir yükseliş gözlemlendi. Öte yandan bu yılın ilk iki ayın­da daralan markalı peraken­de satışları Ramazan Bayramı ile hareketlenmişti.

Bayram fırsatçılarına dikkat!

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, “Bayram alışverişi yaparken, son dakika fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı” dedi. Bayramda hediye, giyim, kozmetik ve teknolojik ürün alışverişlerinin arttığını aktaran Kılıç, tüketicilerin alışveriş öncesi fiyat araştırması yapmasının, ürünlerin garanti belgesi, iade ve değişim koşulları hakkında bilgi edinmesinin vatandaşların lehine olacağını anlattı.

Kılıç, hediye alırken değişim kartı talep etmenin, olası sorunların önüne geçeceğine işaret ederek, “İndirimleri değerlendirirken, gerçek indirim ile yanıltıcı etiket değişimlerini ayırt etmek gerekir. Etiket ile kasa fiyatı farklıysa, tüketici lehine olan fiyat geçerlidir. Sorun yaşanması halinde, il ticaret müdürlüklerine başvuru yapılabilir.” dedi.