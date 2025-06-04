Çarşı pazara, en çok da e-ticarete ‘bayram’ geldi
Hem online hem de geleneksel perakende sektöründe Kurban Bayramı hareketi yaşanıyor. Zincir marketler ve perakende markaları bayrama özel ‘fırsat’ kampanyalarıyla tüketiciyi çekmeye çalışırken, bayramın yanı sıra Babalar Günü’nün de etkisiyle haziran ayında 300- 350 milyar TL’lik bir e-ticaret hacmi yakalanması bekleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, çarşı pazarda alışveriş hareketliliği devam ediyor. Vatandaşlar bir yandan kurbanlık arayışına girerken, diğer yandan da bayram sofraları ve tatil hazırlıkları için market ve AVM’lerin yolunu tutuyor. Bu yıl, artan kurbanlık fiyatları kadar e-ticaretteki yükseliş de dikkat çekiyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte perakende zincirleri ve alışveriş merkezleri de hareketlendi.
Kurban Bayramı arifesi olan 5 Haziran Perşembe günü AVM’lerin çoğu normal çalışma saatlerinde açık olacakken, bayramın ilk günü olan 6 Haziran’da birçok AVM’nin öğle saatlerinde açılması bekleniyor. Market zincirleri de Kurban Bayramı’na özel indirim kampanyaları ve aktüel ürün kataloglarıyla tüketicileri çekmeye çalışıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5-9 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle kolonya, çay, ayçiçek yağı, peynir gibi temel ihtiyaç ürünlerinde cazip fırsatlar sunuyor.
Migros, Money Kart sahiplerine kurbanlık alımlarında yüzde 15’e varan indirimler ve erken alım avantajları sunarken, CarrefourSA bin 300 TL’ye varan indirimlerle dikkat çekiyor. BİM ise 3 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel kampanya ve ürünleriyle raflarda yerini aldı. Bankkart da, market, giyim, ayakkabı, aksesuar, kafe ve restoran harcamalarına toplam 2 bin 500 TL Bankkart Lira hediye ederek bayram alışverişlerini destekliyor.
E-ticarette 350 milyar TL’lik beklenti
Bayram sadece geleneksel pazarlara değil e-ticarete de hareket getirdi. Kurban Bayramı ve Babalar Günü gibi özel günlerin de etkisiyle haziran ayında e-ticaret hacminin 300-350 milyar TL aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Tüketicilerin bayram hazırlıklarını ve yaz tatili planlarını online platformlara taşıdığı dikkat çekerken, özellikle mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan derin dondurucu, kıyma makinesi, bıçak seti, düdüklü tencere gibi ürünlere talep artıyor. Züccaciye, küçük ev aletleri ve beyaz eşya grupları da online alışverişin gözde ürünleri arasında yer alıyor. Online alışveriş siteleri, yüzde 70’e varan bayram indirimleri sunarken, 2025 Kurban Bayramı döneminde satış hacminde tüm zamanların rekorunun kırılabileceği belirtiliyor.
Türkiye E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, bayram öncesi dönemde site trafiği ve alışveriş hacmi normal dönemlere göre yüzde 40’a yakın artış gösterdi. Özellikle giyim, ayakkabı, hediyelik eşya ve kolonya gibi ürünlerin satışında ciddi bir yükseliş gözlemlendi. Öte yandan bu yılın ilk iki ayında daralan markalı perakende satışları Ramazan Bayramı ile hareketlenmişti.
Bayram fırsatçılarına dikkat!
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, “Bayram alışverişi yaparken, son dakika fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı” dedi. Bayramda hediye, giyim, kozmetik ve teknolojik ürün alışverişlerinin arttığını aktaran Kılıç, tüketicilerin alışveriş öncesi fiyat araştırması yapmasının, ürünlerin garanti belgesi, iade ve değişim koşulları hakkında bilgi edinmesinin vatandaşların lehine olacağını anlattı.
Kılıç, hediye alırken değişim kartı talep etmenin, olası sorunların önüne geçeceğine işaret ederek, “İndirimleri değerlendirirken, gerçek indirim ile yanıltıcı etiket değişimlerini ayırt etmek gerekir. Etiket ile kasa fiyatı farklıysa, tüketici lehine olan fiyat geçerlidir. Sorun yaşanması halinde, il ticaret müdürlüklerine başvuru yapılabilir.” dedi.