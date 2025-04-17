Çarşı pazarda düğün bereketi

Sektör temsilcileri, evlene­cek gençlere yönelik başlatılan faizsiz kredi desteğinin önemli bir avantaj sağladığını ifade et­ti. Modoko Başkanı Koray Ça­lışkan, bayramdan sonra nisan ayıyla birlikte düğün sezonunun da yavaş yavaş başladığını be­lirterek, "Yeni evlenecek çiftler mobilya, beyaz eşya ve züccaciye gibi bir evin olmazsa olmazı alış­verişlerini yapacaklar. Mobilya özelinde baktığımız zaman mo­bilyada düğün paketleri 80 bin li­radan başlıyor. Üst limit de artık tercihinize göre değişiyor" dedi. Yılda yaklaşık 600 bin çiftin ev­lendiğini ve düğün hazırlıkları­nın 6 ay öncesinden başladığını hatırlatan Çalışkan, mart ve ni­san aylarında alışverişlerin yo­ğunlaştığını ancak bu yıl rama­zan ayı nedeniyle alışverişlerin nisan ayına kaydığını dile getirdi.

Faizsiz kredi desteği etkili oldu

Çalışkan, evlenecek gençle­re yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl ge­ri ödemesiz, 150 bin lira tutarın­da faizsiz kredi desteğinin bü­yük avantaj olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Evlilik oranla­rı düşüyor ve evlenme yaşı yu­karıya çıkarken bu destek tam yerinde ve zamanında oldu. Be­yaz eşya, mobilya, züccaciye gi­bi tüm sektörleri olumlu etkile­yecektir. Nüfusumuzun azalma­ması kısmında da bu desteklerin yapılması lazım. Yeni evlenecek çiftlere destek paketine biz de Modoko olarak yüzde 35'e varan indirimlerle katılacağımızı be­lirttik."

Mobilyaya tüketicilerin eri­şimini kolaylaştıracak düzenle­melerin yapılması gerektiğine dikkati çeken Çalışkan, mobilya satışında kredi kartına taksit sa­yısının artırılması talebinde bu­lunduklarını söyledi.

Geçen yıla göre yüzde 15-20 artış var

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Oda­sı (İSTDO) Başkanı Adem Sön­mez ise düğün sezonunun açıl­masıyla birlikte yoğunluğun de­vam ettiğini belirterek, "Geçen yıllara oranla yüzde 15-20 artış var. İnsanlar Anadolu kültürünü devam ettirme konusunda hala ısrarlılar" diye konuştu.

Sönmez, mini düğün formatı­nı geliştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Nikah salon­larında 15-20 dakikada yapılan törenlerin düğün versiyonunu mini bir düğün haline getirdik. Sektörde hafta sonları gündüz saatlerinde mini düğünler yapa­rak iki saatlik formatta yine gelin ve damadın misafirlerini ağırla­yabileceği, ikram seçeneklerinin olduğu, takıda kayıpların olma­yacağı bir format haline getirdik, sahada da kabul görüyor."

15 milyar dolarlık hacim yaratıyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı Güçlü Kaplangı da "Çiftlerin evlilik öncesi hazırlıkları mobilya, züccaciye, aydınlatma gibi bütün unsurları iç içe eklediğimizde yıllık 15 milyar dolarlık bir hacim yarattığını görüyoruz" bilgilerini verdi.

Kaplangı, "Ülkemizde güçlü bir çeyiz kültürü bulunuyor. Özellikle züccaciye kısmında düğün zamanı tencereden çatal bıçak setlerine kadar bir evin ihtiyacı olan her şeyin bir arada olduğu çeyiz setleri oluşturuluyor. Çeyiz satışlarında da ortalama olarak 25-50 bin lira arasında tutan paketler var. Mobilyada da ortalama 100 bin liradan başlayan paketler mevcut" ifadelerini kullandı.