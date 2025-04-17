Çarşı pazarda düğün bereketi
Bahar aylarının gelmesiyle düğün sezonu başlarken, mobilyadan çeyizlik ürünlere ve düğün mekanlarına kadar birçok alanda ticaret hareketlendi.
Sektör temsilcileri, evlenecek gençlere yönelik başlatılan faizsiz kredi desteğinin önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Modoko Başkanı Koray Çalışkan, bayramdan sonra nisan ayıyla birlikte düğün sezonunun da yavaş yavaş başladığını belirterek, "Yeni evlenecek çiftler mobilya, beyaz eşya ve züccaciye gibi bir evin olmazsa olmazı alışverişlerini yapacaklar. Mobilya özelinde baktığımız zaman mobilyada düğün paketleri 80 bin liradan başlıyor. Üst limit de artık tercihinize göre değişiyor" dedi. Yılda yaklaşık 600 bin çiftin evlendiğini ve düğün hazırlıklarının 6 ay öncesinden başladığını hatırlatan Çalışkan, mart ve nisan aylarında alışverişlerin yoğunlaştığını ancak bu yıl ramazan ayı nedeniyle alışverişlerin nisan ayına kaydığını dile getirdi.
Faizsiz kredi desteği etkili oldu
Çalışkan, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin büyük avantaj olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Evlilik oranları düşüyor ve evlenme yaşı yukarıya çıkarken bu destek tam yerinde ve zamanında oldu. Beyaz eşya, mobilya, züccaciye gibi tüm sektörleri olumlu etkileyecektir. Nüfusumuzun azalmaması kısmında da bu desteklerin yapılması lazım. Yeni evlenecek çiftlere destek paketine biz de Modoko olarak yüzde 35'e varan indirimlerle katılacağımızı belirttik."
Mobilyaya tüketicilerin erişimini kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkati çeken Çalışkan, mobilya satışında kredi kartına taksit sayısının artırılması talebinde bulunduklarını söyledi.
Geçen yıla göre yüzde 15-20 artış var
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez ise düğün sezonunun açılmasıyla birlikte yoğunluğun devam ettiğini belirterek, "Geçen yıllara oranla yüzde 15-20 artış var. İnsanlar Anadolu kültürünü devam ettirme konusunda hala ısrarlılar" diye konuştu.
Sönmez, mini düğün formatını geliştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Nikah salonlarında 15-20 dakikada yapılan törenlerin düğün versiyonunu mini bir düğün haline getirdik. Sektörde hafta sonları gündüz saatlerinde mini düğünler yaparak iki saatlik formatta yine gelin ve damadın misafirlerini ağırlayabileceği, ikram seçeneklerinin olduğu, takıda kayıpların olmayacağı bir format haline getirdik, sahada da kabul görüyor."
15 milyar dolarlık hacim yaratıyor
Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı Güçlü Kaplangı da "Çiftlerin evlilik öncesi hazırlıkları mobilya, züccaciye, aydınlatma gibi bütün unsurları iç içe eklediğimizde yıllık 15 milyar dolarlık bir hacim yarattığını görüyoruz" bilgilerini verdi.
Kaplangı, "Ülkemizde güçlü bir çeyiz kültürü bulunuyor. Özellikle züccaciye kısmında düğün zamanı tencereden çatal bıçak setlerine kadar bir evin ihtiyacı olan her şeyin bir arada olduğu çeyiz setleri oluşturuluyor. Çeyiz satışlarında da ortalama olarak 25-50 bin lira arasında tutan paketler var. Mobilyada da ortalama 100 bin liradan başlayan paketler mevcut" ifadelerini kullandı.