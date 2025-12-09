Çataltepe Sanayi Sitesi’nde bekleyiş bitiyor

Nezaket ÇETİN-BURSA

Bursa’da 2008’de temeli atılan ancak aradan ge­çen yıllara rağmen ta­mamlanamayan Çataltepe Kü­çük Sanayi Sitesi, kentteki esnaf ve küçük işletmeler için hâlâ bü­yük bir beklenti yaratıyor. Bur­sa Esnaf ve Sanatkârlar Odala­rı Birliği (BESOB) Başkanı Fah­rettin Bilgit, projenin Bursa’nın son küçük sanayi sitesi yatırımı olduğuna dikkat çekerek, hem ekonomik koşullar hem de fiziki alan ihtiyacı nedeniyle Çatalte­pe’nin tamamlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk hâ­line geldiğini vurguladı.

Bilgit ayrıca, Çataltepe Sa­nayi Sitesi’nde sürecin, valili­ğin öncülüğünde yeniden hız kazandığını söyledi. Altyapı ça­lışmalarının tamamlandığını ve ilk 125 dükkânın bitirildiği­ni aktaran Bilgit, yaklaşık 2 bin 500 dükkânın daha yapılma­sı gerektiğini hatırlattı. Bilgit, BESOB olarak Bursa Valiliği ile birlikte süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Projenin yakında netleşeceği­ni ifade eden Bilgit, şu değerlen­dirmelerde bulundu: “Çataltepe projesi Bursa için kritik, önemli bir proje sanıyorum ki önümüz­deki günlerde sonuçlanacak. Orayı merak eden çok ortak ve hak sahibi var. Tahminimiz, sü­recin ortakların lehine sonuç­lanacağı yönünde. Devlet burayı sahiplenmiş durumda.”

Enflasyon, kira ve maliyet artışları küçük işletmeleri zorluyor

Ekonomideki dalgalanmala­rın esnafı doğrudan etkilediği­ni belirten Bilgit, sermaye kay­bının ciddi boyutlara ulaştığı­nı ve bu durumun 2026’da daha da zorlaşacağını söyledi. Bilgit, “Rafında bin ürün olan esnaf za­manla bunu 900’e düşmüş bulu­yor. Sattığını yerine koyamıyor. Kira, enerji ve personel maliyet­leri işletmeleri zorluyor” dedi.

“Krediye erişim en büyük sıkıntı”

Bilgit, kredi kefalet sistemi üzerinden verilen 1–2,5 milyon TL’lik finansman desteklerinin esnafın yükünü hafifletmediği­ni belirtti. “Bankalar en düşük tutarlarda bile sicil veya vergi borcu gerekçesiyle kredi vermi­yor. Bu şartlarda esnafın topar­lanması zor” diyen Bilgit, vergi sisteminin de gelir grupları ara­sındaki makası dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan esnafı zorlayan bir diğer konuya da değinen Fahrettin Bilgit, zincir market­lerin kontrolsüz büyümesinin haksız rekabet yarattığını vur­guladı ve Marketler Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerekti­ğini bir kez daha hatırlattı.

Esnafların beş temel kriz başlığı açıklandı

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yüz meslek odasıyla yapılan değerlendirmeler sonrası hazırlanan raporda esnafın beş ana sorun yaşadığını söyledi: Haksız rekabet, nitelikli personel eksikliği, finansal yükler, fiziki alan yetersizliği ve bürokratik sıkıntılar. Bu raporun bakanlıklara ve yerel yönetimlere iletileceğini ifade etti.