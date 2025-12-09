Çataltepe Sanayi Sitesi’nde bekleyiş bitiyor
BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Çataltepe Küçük Sanayi Sitesi’nin Bursa için ‘son büyük fırsatlardan biri’ olduğunu söyledi. Projenin valilik öncülüğünde yeniden hız kazandığını belirten Bilgit, esnafın artan maliyetler, krediye erişim ve haksız rekabet nedeniyle zorlandığını vurguladı.
Nezaket ÇETİN-BURSA
Bursa’da 2008’de temeli atılan ancak aradan geçen yıllara rağmen tamamlanamayan Çataltepe Küçük Sanayi Sitesi, kentteki esnaf ve küçük işletmeler için hâlâ büyük bir beklenti yaratıyor. Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, projenin Bursa’nın son küçük sanayi sitesi yatırımı olduğuna dikkat çekerek, hem ekonomik koşullar hem de fiziki alan ihtiyacı nedeniyle Çataltepe’nin tamamlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk hâline geldiğini vurguladı.
Bilgit ayrıca, Çataltepe Sanayi Sitesi’nde sürecin, valiliğin öncülüğünde yeniden hız kazandığını söyledi. Altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve ilk 125 dükkânın bitirildiğini aktaran Bilgit, yaklaşık 2 bin 500 dükkânın daha yapılması gerektiğini hatırlattı. Bilgit, BESOB olarak Bursa Valiliği ile birlikte süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.
Projenin yakında netleşeceğini ifade eden Bilgit, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çataltepe projesi Bursa için kritik, önemli bir proje sanıyorum ki önümüzdeki günlerde sonuçlanacak. Orayı merak eden çok ortak ve hak sahibi var. Tahminimiz, sürecin ortakların lehine sonuçlanacağı yönünde. Devlet burayı sahiplenmiş durumda.”
Enflasyon, kira ve maliyet artışları küçük işletmeleri zorluyor
Ekonomideki dalgalanmaların esnafı doğrudan etkilediğini belirten Bilgit, sermaye kaybının ciddi boyutlara ulaştığını ve bu durumun 2026’da daha da zorlaşacağını söyledi. Bilgit, “Rafında bin ürün olan esnaf zamanla bunu 900’e düşmüş buluyor. Sattığını yerine koyamıyor. Kira, enerji ve personel maliyetleri işletmeleri zorluyor” dedi.
“Krediye erişim en büyük sıkıntı”
Bilgit, kredi kefalet sistemi üzerinden verilen 1–2,5 milyon TL’lik finansman desteklerinin esnafın yükünü hafifletmediğini belirtti. “Bankalar en düşük tutarlarda bile sicil veya vergi borcu gerekçesiyle kredi vermiyor. Bu şartlarda esnafın toparlanması zor” diyen Bilgit, vergi sisteminin de gelir grupları arasındaki makası dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Öte yandan esnafı zorlayan bir diğer konuya da değinen Fahrettin Bilgit, zincir marketlerin kontrolsüz büyümesinin haksız rekabet yarattığını vurguladı ve Marketler Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
Esnafların beş temel kriz başlığı açıklandı
BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yüz meslek odasıyla yapılan değerlendirmeler sonrası hazırlanan raporda esnafın beş ana sorun yaşadığını söyledi: Haksız rekabet, nitelikli personel eksikliği, finansal yükler, fiziki alan yetersizliği ve bürokratik sıkıntılar. Bu raporun bakanlıklara ve yerel yönetimlere iletileceğini ifade etti.