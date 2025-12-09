Google Haberler

Çataltepe Sanayi Sitesi’nde bekleyiş bitiyor

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Çataltepe Küçük Sanayi Sitesi’nin Bursa için ‘son büyük fırsatlardan biri’ olduğunu söyledi. Projenin valilik öncülüğünde yeniden hız kazandığını belirten Bilgit, esnafın artan maliyetler, krediye erişim ve haksız rekabet nedeniyle zorlandığını vurguladı.

Nezaket ÇETİN-BURSA

Bursa’da 2008’de temeli atılan ancak aradan ge­çen yıllara rağmen ta­mamlanamayan Çataltepe Kü­çük Sanayi Sitesi, kentteki esnaf ve küçük işletmeler için hâlâ bü­yük bir beklenti yaratıyor. Bur­sa Esnaf ve Sanatkârlar Odala­rı Birliği (BESOB) Başkanı Fah­rettin Bilgit, projenin Bursa’nın son küçük sanayi sitesi yatırımı olduğuna dikkat çekerek, hem ekonomik koşullar hem de fiziki alan ihtiyacı nedeniyle Çatalte­pe’nin tamamlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk hâ­line geldiğini vurguladı.

Bilgit ayrıca, Çataltepe Sa­nayi Sitesi’nde sürecin, valili­ğin öncülüğünde yeniden hız kazandığını söyledi. Altyapı ça­lışmalarının tamamlandığını ve ilk 125 dükkânın bitirildiği­ni aktaran Bilgit, yaklaşık 2 bin 500 dükkânın daha yapılma­sı gerektiğini hatırlattı. Bilgit, BESOB olarak Bursa Valiliği ile birlikte süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Projenin yakında netleşeceği­ni ifade eden Bilgit, şu değerlen­dirmelerde bulundu: “Çataltepe projesi Bursa için kritik, önemli bir proje sanıyorum ki önümüz­deki günlerde sonuçlanacak. Orayı merak eden çok ortak ve hak sahibi var. Tahminimiz, sü­recin ortakların lehine sonuç­lanacağı yönünde. Devlet burayı sahiplenmiş durumda.”

Enflasyon, kira ve maliyet artışları küçük işletmeleri zorluyor

Ekonomideki dalgalanmala­rın esnafı doğrudan etkilediği­ni belirten Bilgit, sermaye kay­bının ciddi boyutlara ulaştığı­nı ve bu durumun 2026’da daha da zorlaşacağını söyledi. Bilgit, “Rafında bin ürün olan esnaf za­manla bunu 900’e düşmüş bulu­yor. Sattığını yerine koyamıyor. Kira, enerji ve personel maliyet­leri işletmeleri zorluyor” dedi.

“Krediye erişim en büyük sıkıntı”

Bilgit, kredi kefalet sistemi üzerinden verilen 1–2,5 milyon TL’lik finansman desteklerinin esnafın yükünü hafifletmediği­ni belirtti. “Bankalar en düşük tutarlarda bile sicil veya vergi borcu gerekçesiyle kredi vermi­yor. Bu şartlarda esnafın topar­lanması zor” diyen Bilgit, vergi sisteminin de gelir grupları ara­sındaki makası dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan esnafı zorlayan bir diğer konuya da değinen Fahrettin Bilgit, zincir market­lerin kontrolsüz büyümesinin haksız rekabet yarattığını vur­guladı ve Marketler Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerekti­ğini bir kez daha hatırlattı.

Esnafların beş temel kriz başlığı açıklandı

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yüz meslek odasıyla yapılan değerlendirmeler sonrası hazırlanan raporda esnafın beş ana sorun yaşadığını söyledi: Haksız rekabet, nitelikli personel eksikliği, finansal yükler, fiziki alan yetersizliği ve bürokratik sıkıntılar. Bu raporun bakanlıklara ve yerel yönetimlere iletileceğini ifade etti.

