Çatıda 3 bin 850 megavatlık potansiyel var

07 Şubat 2018

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, Türkiye'de binaların çatılarına kurulacak güneş panellerinin şebeke kapasitesinin 6 bin 500 megavat olduğunu belirterek, "Binalarda hane halkı gelir düzeyi açısından değerlendirildiğinde ise çatı üzerine kurulabilecek güneş enerjisi potansiyeli 3 bin 850 megavat düzeyindedir." dedi.

Telemcioğlu yaptığı açıklamada, binalarda çatı üstü güneş enerjisi sistemlerine yönelik geçen yıl başlatılan mevzuat çalışmalarıyla elektrik üretiminde çeşitliliğin artacağını dile getirerek, binaların çatı ve cephelerinde 10 kilovata kadar güneş paneli kurulumu yapılabileceğini ve bu süreçte başvuru ve onay prosedürünün basitleştirildiğini aktardı.

Türkiye'de 9 milyonun üzerinde bina bulunduğunu ifade eden Telemcioğlu, "Ortalama bir 1 kilovatlık bir sistem için yaklaşık 10 metrekare alan gerekiyor. Şebeke kapasitelerine bakıldığında kurulabilecek maksimum güneş enerjisi paneli 6 bin 500 megavat. Binalarda hane halkı gelir düzeyi açısından değerlendirildiğinde ise çatı üzerine kurulabilecek güneş enerjisi potansiyeli 3 bin 850 megavat düzeyindedir. Bu da yaklaşık 5,5 miyar dolar pazar payı oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

Çatılarda güneş sistemlerinin yaygınlaştırılmasının yerli sanayinin gelişimi ve istihdam açısından olumlu etkileri olacağını kaydeden Telemcioğlu, ayrıca bireysel kullanımların enerji arz güvenliğini de katkı sağlayacağını belirtti.

"Amortisman süresi ortalama 6 yıl"

Telemcioğlu, çatılarda kurulacak güneş sistemlerinin amortisman süresinin ortalama 6 yıl olduğunu ifade ederek, çatı santrallerinin yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması için satın alma garantili tarife uygulamasına geçilebileceğini söyledi.

Bu tür destek mekanizmalarının teşvik edici olacağını dile getiren Telemcioğlu, "Uygun bir farkındalık yaratma politikası aboneyi sistem içine çekecektir. Hibe ve teşvikler ile uygun bir mevzuat düzenlemesi çatılarda güneş enerjisi kurulumlarını artıracaktır." diye konuştu.

Binaların çatı ve cephelerinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin satışında aboneler için vergi muafiyeti içeren "torba tasarı" geçen hafta TBMM'ye gönderildi. Buna göre, toplam kapasitesi 10 kilovatı geçmemek şartıyla binaların çatı ve cephelerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin şebekeye satışında vergi kolaylığı sağlanacak.

Kaynak: AA