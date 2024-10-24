CATL’den hibrit otomobillere 400 Km menzilli yeni batarya: Freevoy

Çin’in önde gelen batarya üreticisi CATL, genişletilmiş menzilli hibrit (EREV) otomobiller için geliştirdiği yeni Freevoy bataryasını tanıttı. Hibrit araçların menzilini artırmayı hedefleyen bu batarya, 400 kilometrelik menziliyle sektörde bir ilke imza atıyor. CATL’nin baş teknoloji sorumlusu Gao Huan, Freevoy’un Geely ve Chery gibi büyük markaların modellerinde kullanılacağını belirtti.

Freevoy, sodyum-iyon ve lityum-iyon bataryalarını bir araya getirerek, aşırı soğuk hava koşullarında bile yüksek performans sağlıyor. Bu yenilikçi teknoloji, Çin’de artan hibrit araç talebine yanıt vermek üzere geliştirildi. EREV satışları, bu yılın ilk dokuz ayında geçen yıla göre iki kat artış gösterdi. Özellikle daha uzun menzil sunması ve düşük maliyeti nedeniyle Çinli tüketiciler tarafından tercih edilen bu hibrit araçlar, pazarın en hızlı büyüyen segmenti oldu.

CATL, Freevoy bataryasının Çin’de 30 genişletilmiş menzilli hibrit modelinde kullanılacağını açıkladı. Bu modeller arasında Li Auto gibi popüler markalar yer alırken, CATL’nin yurt dışı üreticileri için de geliştirme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

CATL’nin bu başarısı, şirketin elektrikli araç (EV) sektöründe yaşanan fiyat savaşına rağmen üçüncü çeyrekte kârını artırmasını sağladı. Çin Otomotiv Batarya İnovasyon İttifakı’na göre, CATL pazar payını yüzde 3,1 artırarak liderliğini pekiştirdi. Bu artışta CATL’nin maliyet avantajı ve geniş müşteri tabanı etkili oldu. Buna karşın, BYD ve CALB’nin pazar paylarında düşüş yaşandı.