Çay alım kotası dönümde 600 kilo

18 Mayıs 2020

Necati TUZCU

RİZE - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay alım kampanyasına bugün başlayacaklarını, birinci sürgün kotasını dönüm başına 600 kilogram olarak belirlediklerini söyledi. Yaş çay alımı için koronavirüs tedbirleri nedeniyle sağlık alanında aldıkları önemli tedbirlerle sezona girdiklerini belirten Alim, şunları kaydetti: "Bu da son yılların en büyük kotasıdır. Yeterki acele etmeden kimseyi kırmadan dökmeden süresi içerisinde vermemiz gereken miktar kadar satmadan herhangi bir sıkıntı çıkmadan yapacağız. 600 kilo çok güzel bir rakam. Geçen yıl 750 bin ton çay aldık, 140 bin ton kuru çay ürettik. Yılbaşında kuru çay stokumuz 120 bin ton civarındaydı. Bugün kuru çay stokumuz 63 bin ton civarında. Bu çay satılmasaydı kotayı 600 kilo yapamazdık. Bayilerimizin almış oldukları çay bitti. Bu da bize kotayı yüksek açıklama şansı doğurdu. Tek yapmamız gereken üreticinin daha sakin, günlük vermesi gereken kota kadar çay toplamasını istiyoruz. Çok çok rahat ve verimli, yabancı işçiye gerek kalmaksızın, aile çiftçiliğinin olacağı verimli bir kampanya olacak." Alim, Ramazan Bayramı'nda çayın durumuna bakarak birinci günü çay almayacaklarını, koronavirüs nedeniyle diğer günlerde normal çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi de böylesine bir kota açıklanmasını beklemediklerini kaydederek, açıklanan rekor kota için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mavi, yaptığı açıklamada, çay üreticilerinin kotalarını doldurmadan ve özel sektörün yaş çay kilo fiyatı olarak 3,50 TL’nin üzerine çıkmaması durumunda özel sektöre çay satılmaması çağrısında bulunarak, “ÇAYKUR'un açıkladığı 600 kg kota için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Milletvekillerimize, Sayın İl Başkanımıza ve Sayın ÇAYKUR Genel Müdürümüze çok teşekkür ederiz. Sezonun yarın açılması, 19 Mayıs'ta mübaya yapılacak olduğu içinde ayrıca teşekkür ederiz. Evet şimdi sıra bizde. Hayde çaya. Yarın Bismillah la başlıyoruz. Kotaları doldurmadan özel sektöre 3,50 TL den düşük çay satmıyoruz. Allah bereketini artırsın.” dedi.