'Çay işçisi 3 bin lira' alıyor diyerek ayaklandılar!

Türkiye narenciye üretiminin 3'te 1'ini tek başına karşılayan Adana'da limon hasadı başladı.

Bir ay içerisinde mandalina, portakal ve greyfurt hasadının da başlaması beklenirken, geçen ocakta Adana, Mersin ve Hatay'da 2025 yılının tarım işçisi yevmiyeleri aracı payı dahil 1000 TL olarak belirlendi.

İşçiler, aldıkları yevmiyeden yüzde 10'unu aracılara verince ellerine 900 TL kalıyor.

İşçiler ve aracılar, Doğankent Mahallesi'nde toplanıp fiyatların düşük kaldığını öne sürerek eylem yaptı.

Çukurova Tarım Aracıları Dernek Başkanı Mehmet Celal Şenateş, "Şu anda işçilerin eline 900 TL kalıyor. Bu 900 TL içerisinde işçinin yemeği, giydiği kıyafet ve yediği yemek kendisine ait. Herhangi bir primi, sigortası maalesef yok. 1 ay içerisinde toplam 14-15 gün işe gidiyoruz ve bu işçileri kurtarmıyor. Bizler 1600 TL yevmiye istiyoruz" dedi.

Ücretlerde kıyaslama yaptı

Yakıcı güneş altında günde 8-10 saat çalıştıklarını ifade eden Şenateş, "Narenciye bahçeleri bu sene yandı. Biz yine tarlalarda, bahçelerdeydik. Domates ve narenciye hasadı olarak 650 milyon ton hasat yapılıyor. Bütün işçiliği Çukurova'nın tarım işçileri yapıyor. Şu anki fiyat çok düşük kaldı. Fındık toplayan işçi 1400- 1500 TL alıyor. Çay toplayan işçi 3 bin TL alıyor. İşçiler, işe çıkmayacaklarını söylüyor ve biz işçi bulamıyoruz" diye konuştu.

İşçiler İç Anadolu'ya Karadeniz'e gitti

Ceyhan'dan eyleme katılan Gülçin Hanter ise, "En azından 1500 lira ücret talep ediyoruz. Bu şartlarda işçi bulamıyoruz. İşçiler şu anda İç Anadolu bölgesine veya Karadeniz bölgesine gitti. Oralarda daha yüksek para kazanıyorlar" şeklinde konuştu.

Tarım işçisi Aydın İzol ise yevmiyesine zam yapılmadığı takdirde işe çıkmayacağını söyledi.

İzol, "Antalya'dan yeni geldim ve orada budama işçisinin yevmiyesi 2 bin 500 lira, narenciye işçisinin yevmiyesi 1500 lira. Bizim burada da en az 1500 lira olmalı. Bu parayı almazsam işe çıkmayacağım" ifadelerini kullandı.

