Çay tohumunda hasat başladı! Hiçbir şey ziyan edilmiyor...

Karadeniz'in meşhur çay bahçelerinde hiçbir şey ziyan edilmiyor. Çay yaprakları kadar, tohum ve çay çöpü de paraya dönüşüyor.

Rize Belediyesi çay çöpünden pelet ve mangal kömürü üretirken, Karadenizli kadınlar da çay tohumlarını toplayıp satıyor.

Çay tohumları daha sonra, Rize'ye göre çay bahçelerinin daha az olduğu Trabzon, Ordu ve Giresun gönderilerek yeniden üretime kazandırılıyor.

Rize Ziraat Odası ise çay tohumundan yağ ve bu yağdan da sabun üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Çay tohumları için bu sene beklenen fiyat ise kilogram başına 12-14 lira.

Yaş çay sezonunun sona ermesinin ardından bahçelere giren Rizeli kadınlar, tohumları imece usulü topluyor. Toplaması zor olan çay tohumlarının hem gıdada hem boya sanayinde kullanılması hedefleniyor.