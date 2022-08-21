Çayeli Koloti Peyniri tescillendi

2020 yılında başlatılan Çayeli Koloti Peyniri tescil süreci iki yıllık çalışmanın sonucunda Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak Çayeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adına tescillendi. Çayeli Koloti Peyniri’nin tescillenmesiyle birlikte Rize’ye ait coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 14’e yükseldi.

Çayeli Koloti Peynirinin özellikleri

Coğrafi İşaret Tescilli Çayeli Koloti Peyniri’nin üretim metodu, ürünün tanımı, ayırt edici özellikleri ve denetimi Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 15 Ağustos 2022 tarihli Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlandı. Çayeli Koloti Peyniri; Rize ili Çayeli ilçesinin yüksek köy, yayla ve meralarındaki bitkiler ve çeşitli yem bitkilerinden oluşan otlar ile beslenen jersey ırkı ve melezi ineklerin sütünden elde edilen peynirdir. Çayeli Koloti Peyniri kirli beyaz renkte, yayvan ve incedir.

Çayeli Koloti Peyniri'nin yağ oranı yüzde 5-12 arasında olup az yağlı peynir sınıfındadır. Kuru madde oranı yüzde 45-52, protein oranı yüzde 27-40 ve tuz oranı yüzde 1,4-5,2 arasındadır.



Koloti, Çayeli’nin yüksek kesimlerinde yetişen çam ağaçlarının gövdesinden belirli boyutlarda kesilerek içi yuvarlak şekilde oyulan, alt kısmında su tahliye deliği olan kaptır. Yöre halkı peyniri, bu kaplarda olgunlaştırır. Peynir odunsu aromasını bu kaptan alır. Bu nedenle bu peynir koloti peyniri olarak adlandırılır.