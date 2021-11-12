  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Çayırhan Termik Santrali özelleştirilecek
Takip Et

Çayırhan Termik Santrali özelleştirilecek

Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan Termik Santrali, özelleştirme programına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan Termik Santrali özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, özelleştirme kararı Çayırhan Termik Santrali, taşınır ve taşınmazları, 23405 ve 30963 numaralı ruhsat ve bu ruhsata ait maden sahalarını kapsıyor.

İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek santralin işlemlerinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Etiketler
EKONOMİDE SON 24 SAAT MEVZUAT