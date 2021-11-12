Çayırhan Termik Santrali özelleştirilecek

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan Termik Santrali özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, özelleştirme kararı Çayırhan Termik Santrali, taşınır ve taşınmazları, 23405 ve 30963 numaralı ruhsat ve bu ruhsata ait maden sahalarını kapsıyor.

İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek santralin işlemlerinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.