ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı

27 Eylül 2019

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını belirterek, 10 Mayıs'ta başlayan kampanyanın sonuna yaklaşıldığını söyledi.

ÇAYKUR'un birinci sürgünde 288 bin 100 ton, ikinci sürgünde 267 bin 245 ton yaş çay alımı yaptığını anımsatan Alim, 28 Ağustos'ta başlayan üçüncü sürgünde ise dekara 400 kilogramdan yaş çay alımı kampanyasının devam ettiğini ve 166 bin tonun üstüne çıktıklarını ifade etti.

Alim, çay sezonunun son derece verimli geçtiğine dikkati çekerek, ÇAYKUR'un, sosyal sorumluluk bilinciyle kotasını dönüme birinci sürgünde 500, ikinci ve üçüncü sürgünde 400 kilogram belirleyerek yüksek bir alım dönemi geçirdiğini kaydetti.

ÇAYKUR'un en yüksek çay alım rakamına 1999 yılında 800 bin 143 tonla ulaştığına işaret eden Alim, tarihin en yüksek ikinci alımını 2018 yılında 732 bin 500 tonla gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise aynı kararlılıkla alımların devam ettiğini vurguladı.

Alim, ÇAYKUR'un üçüncü kez 700 bin ton barajını geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl yaş çayda 721 bin tonu bulduk. Geçen yıl yaklaşık 733 bin ton çay almıştık. Bu yıl, bu rakamı geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Yaş çay alımları devam ediyor. Havaların güzelleşmesi ve yağmurun kesilmesiyle üreticiler son çaylarını topluyor. Arazi taramasını yaptık. Arazide fazla çay görünmüyor. Bir hafta içerisinde net şekilde tamamlanır. Hava iyi olduğu için üreticiler, çayın biraz daha kendine gelmesini bekliyor. Bu yıl da 730-740 bin ton civarında alım bekliyoruz. Biz yaş çay alımını rekor kabul etmiyoruz. Ne kadar kuru çay satışını artırırsak onu rekor kabul ediyoruz."

Kuru çay satışı arttı

Kamu kurumlarının birçoğuna bazı istisnalar dışında kuru çay satışı yapmaya başladıklarına değinen Alim, "Aylık 70-80 ton satış gerçekleştiriyoruz. İstediğimiz rakam değil ama tüm kamu kurumları az veya çok bir şekilde bizden alımlarını sağlıyor. Paketlemenin yeni yerine taşınması nedeniyle bazı aksaklıklar olsa da onları da düzeltiyoruz." diye konuştu.

Alim, satışlarda son 3 yılda çıkışta olduklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Karşılaştırmasına bakıldığında 2017 yılı eylül ayında 51 bin ton, geçen yıl bugün itibarıyla 61 bin ton kuru çay satışı yapmıştık. Bu yıl ise 75 bin ton çay satışı gerçekleştirdik. Geçen yıla oranla arada 13-14 bin ton fark var. Kuru çay satışları para döngüsü açısından son derece önemli. Artık biz fiili satışlar üzerinden gidiyoruz. Yıl sonunda hedef belirleyip bayilere bölüştürmüyoruz. Elbette satışlarımız artmasına rağmen yeterli değil, yurt içi ve yurt dışında pazarımızın artması lazım. Bunun için planlarımızı yaptık. Elimizde stokumuz var. Özel sektör çay almadığı için ellerinde stok yok. Stokları eritmek için devreye yeni uygulamalarımızı koyacağız."

Yeşil çay pudrası Maraş dondurmasına tat verecek

Yeşil çay pudrasının farklı alanlarda kullanımı için Kahramanmaraş'ta bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Alim, "Yeşil çay pudrasının dondurma, pastada kullanımı, cilt bakımında veya başka alternatifler olacak şekilde, mağazalarda normal satışa çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Alim, yeşil çay pudrasının yeni bir Ar-Ge çalışması olduğuna işaret ederek, "Yeşil çaylı Maraş dondurması için hem yurt içi hem yurt dışında çalışmamız var. Pazar güzel görünüyor. Yeşil çaylı dondurmayı herkes seviyor. Rize'de yapılıyor ama herhangi bir anlaşmamız yok. Maraş dünyaya dondurma satıyor. Biz bunu bir anlaşmayla sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşil çaylı dondurma yanında yeşil çay ve siyah çay pudrası ile marketlerde yer almak istediklerini dile getiren Alim, "Aileler marketlerde bulup evlerde pasta ve kurabiyelerde kullanabilecek. Makarna, bisküvi alanında Ar-Ge çalışmalarımız var. Çok değişik alanlara çalışıyoruz. İnşallah olumlu sonuç verir." diye konuştu.

Kaynak: AA