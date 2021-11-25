ÇAYKUR, Azerbaycan'a kuru çay ihraç edecek

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR), yurt dışına yönelik çay satışı çalışmalarına devam ediyor. ÇAYKUR, son olarak Azerbaycan’a kuru çay satışı için anlaşma imzaladı.

Türk çayının dünya çapında tüketilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, “Ürettiğimiz doğal ve sağlıklı çay çeşitlerini dünya pazarlarına ulaştırmak adına Dubai, Rusya ve Almanya'daki fuarlarda tüketicilere ulaştık. Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında farklı ülkelerle bağlantılar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da 1000 dolayında şubesi bulunan bir market zinciri ile kuru çay satışı konusunda anlaşma sağladık. Türk çayını Azerbaycanlı kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Türk çayının yurt dışı pazarlarında hak ettiği yere gelebilmesi için çaba harcadıklarını söyleyen Alim, "ÇAYKUR olarak hem yurt içi hem de yurt dışında çaylarımızı tüketicilerle buluşturarak kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz. Başlattığımız ihracat atağı kapsamında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası konularda birlikte hareket ettiği dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a ulaşmak sevindirici. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden sürecek." ifadelerini kullandı.