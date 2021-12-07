ÇAYKUR çayı Ukrayna'da 650 noktada satışa sunuldu

ÇEYKUR, ihracatın artırılmasına yönelik uluslararası alanda çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ÇAYKUR çayı, Ukrayna’da 650 satış noktasında tüketiciyle buluştu.

Her geçen gün dünyada pazar paylarını artırmaya yönelik hamlelerde bulunduklarını söyleyen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan bayimizin yürüttüğü çalışma ile 8 farklı yerel ve ulusal zincir mağazanın toplam 650 satış noktasına ulaşılmıştır. Rize Turist, Filiz ve Altınbaş gibi klasik markalarımızın yanında, ihracata özel olarak piyasaya sunulan Golden İstanbul markamızı da ülke genelindeki satış noktalarına ulaştırarak raflarda yerini almasını sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Türk ürünlerinin satıldığı marketlerde ÇAYKUR ürünlerine de yer verildiğini belirten Alim, şunları kaydetti: "Bu marketlerin sayısı hızla artmakta olup şu anda Odessa ve Kiev şehirlerinde toplam 13 mağaza bulunmaktadır. Bu sayının 40'a ulaşması ve franchise verilmesi hedeflenmektedir. Ulusal zincir marketlerin en büyük mağazalarının içerisinde kiralanan market konseptinde satış reyonları kurulmuş, Türk ürünleri ve ÇAYKUR çayı hem halka tanıtılmakta hem de satışı gerçekleştirilmektedir. ÇAYKUR olarak ürettiğimiz çaylarımızı hem yurt içinde hem de yurt dışında tüketicilerle buluşturmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek."