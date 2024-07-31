ÇAYKUR haziran ayı yaş çay ödemeleri hesaplara yattı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamada, haziranda alınan yaş çaya ilişkin bedelin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı bildirildi. Haziranda üreticilerden 19,5 bin ton yaş çay alındığı belirtildi.
AA
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ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, haziranda üreticilerden alınan 19 bin 512 ton yaş çayın karşılığı olan 331 milyon 976 bin liranın, bugün üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.