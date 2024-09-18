ÇAYKUR randevulu yaş çay alım sistemini kaldırdı

Randevulu yaş çay alım sisteminin kaldırılmasına yönelik açıklamasında ÇAYKUR tarafından, üçüncü sürgün yaş çay döneminin son günlerine yaklaşıldığı belirtildi. Üçüncü sürgün boyunca üreticilerin çay toplama sürecinin kolaylaştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üreticilerimize, alın teri ürünlerinin değerini korumak adına ortaya koyduğumuz planlamalara gösterdikleri uyum nedeniyle teşekkür ederiz. Bu çalışmalar şunu göstermiştir ki ÇAYKUR tarafından yürürlüğe konulan uygulamalara ve yapılan yönlendirmelere uygun hareket edildiğinde süreç siz değerli üreticilerimiz açısından kayıpsız ve sıkıntısız atlatılabilmektedir."