ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerine hafta içi başlayacak
ÇAYKUR'un temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerine bu hafta içi başlayacağı duyuruldu.
NECATİ TUZCU-RİZE
Çay İşletmeleri Genel Müdrülüğü'nün (ÇAYKUR) temmuz ayında alınan yaklaşık 170 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere yaklaşık 550 milyon lira ödeme gerçekleştireceği öğrenildi. Üreticilerin banka hesaplarına 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren aktarılmaya başlanacak ödemelerin 31 Ağustos Pazartesi günü sona ereceği bilgisine ulaşıldı. Üreticiler, banka hesaplarına aktarılan parayı bir gün sonra çekebilecek.
Kaynak: AA