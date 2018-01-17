CCN, 1.6 milyar liralık yatırımla Ankara'da 7 laboratuvar kuracak

17 Ocak 2018

HÜSEYİN GÖKÇE

Aralık 2017’de 8 milyar 834 milyon liralık yatırım öngören 583 proje için teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 25 bin 65 kişinin istihdamı öngörülürken, 1 milyar 20 milyon liralık ithal makine ve teçhizat kullanılacak.

Aralıkta en yüksek tutarlı yatırım 1 milyar 600 milyon lira ile CCN Laboratuvar Hizmetleri’nden geldi. Şirket, Ankara’da 7 laboratuvar kuracak. Ekonomi Bakanlığı, 2017 yılı Aralık ayına ilişkin yatırım teşvik belgelerini yayınladı. Teşviklerde 2017 yılının son ayında il olarak Malatya ve Aydın ön plana çıkarken, yüksek hacimli yatırım laboratuvar hizmetleri alanında geldi. Aralıkta 8 milyar 834 milyon liralık yatırım öngören 582 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgeli yatırım kapsamında 1 milyar 20 milyon liralık ithal makine ve teçhizat kullanımıyla 25 bin 65 kişilik istihdam öngörüldü. En yüksek yatırım teşvik belgesi CCN Laboratuvar Hizmetleri ve Yönetim AŞ’den geldi. Şirket Ankara’da 1 milyar 603 milyon liralık yatırımla 7 laboratuvardan oluşan bir kompleks kuracak. CCN, yatırım kapsamında KDV istisnası, vergi indiriminin yanı sıra 2 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ile yatırım yeri tahsisi desteklerinden yararlanacak. Yatırım döneminde 4 bin 400 kişinin istihdamı ve toplam 145.5 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanımı öngörüldü.

Aralık ayında Malatya’da 2’si aynı olmak üzere toplam 3 firmadan toplam 788 milyon liralık teşvikli yatırım başvurusu geldi. Anateks, pamuk ipliği yatırımının modernizasyonu için iki ayrı başvuru ile toplam 511 milyon 340 bin liralık teşvik belgesi aldı. Çalık Denim ise Malatya’da iplik boyama tesisinin modernizasyon ve tevsi yatırımı için 277 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

Aydın’da ise 3 ayrı proje için 500 milyon liranın üzerinde yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bien Yapı Ürünleri seramik yatırımı için 300 milyon liralık, Kahramanmaraş Çimento gaz beton yatırımı için 108 milyon liralık, Seval Kablo da kablo yatırımı için 101 milyon liralık teşvik belgesi aldı. Bu dönemde Pınar Süt’ün, İzmir’deki süt tesisinin modernizasyonu için 169 milyon liralık, Peker Yüzey Tasarımları AŞ’nin ise Manisa’daki kuvars esaslı kompoze plaka tesisinin tevsi yatırımı için 106 milyon liralık teşvik belgesi düzenlendi.