Cebinde sadece 100 dolar vardı, bugün milyarlarca doları yönetiyor

Dünyanın en zengin insanlarından bazıları, hayatlarına yoksulluk içinde başlayıp büyük zorlukları aşarak servetlerini inşa ettiler.

Hatta pek çoğu dünyanın en zenginleri arasına girmeden önce zorlu hayat hikayeleri ve parasızlıkla mücadele etti.

İşte yoksulluktan milyarderliğe uzanan 10 ilham verici başarı hikâyesi ve kahramanları..

1- Larry Ellison

Yazılım şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, sıfırdan gelen milyarderler listesinin başında yer alıyor.

Annesi henüz 9 aylıkken zatürreye yakalanan Ellison’u teyzesiyle beraber Chicago’ya gönderdi.

Teyzesi ve eniştesi tarafından Chicago'da büyütülen Ellison, önce Illinois Üniversitesi'ni, sonra da Chicago Üniversitesi'ni yarım bıraktı.

1970'lerde Ampex ve Amdahl gibi teknoloji şirketlerinde çalışırken, bir IBM araştırma makalesini okuduktan sonra ilişkisel veritabanlarına ilgi duymaya başladı.

Başkalarının gözden kaçırdığı bir fırsat gördü ve 1977'de Software Development Laboratories'i kurdu, daha sonra adı Oracle Corporation olarak değiştirildi.

Şirket, işletmelerin verileri yönetme ve depolama biçimini kökten değiştirdi ve Oracle'ı dünyanın en güçlü yazılım şirketlerinden biri yaptı.

2- Thomas Peterffy

Aracı kurum Interactive Brokers Group'un (IBKR) kurucusu Thomas Peterffy de kendi çabalarıyla milyarder olan isimlerden biri.

Macaristan'da bir hastane bodrumunda doğan Peterffy, 21 yaşında hiç İngilizce bilmeden Amerika'ya göç etti. ABD'ye göç ettiğinde cebinde sadece 100 doları vardı.

Mimari çizerlik yaptıktan sonra bilgisayar programcısı olarak çalışan Peterffy, 200 bin dolar biriktirdi ve 1977'de Amerikan Borsası'na girdi.

Dijital ticaretin öncülerinden olan Peterffy, 1993 yılında Interactive Brokers'ı kurdu ve milyarderler arasına katıldı.

3- Roman Abramovich

Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich 4 yaşındayken ebeveynleri hayatlarını kaybetti ve amcası ve büyükannesi tarafından büyütüldü.

Abramovich, orduda kısa bir süre kaldıktan sonra mühendis olarak eğitim gördü ve önce bir tamirci olarak çalıştı. Daha sonra Moskova'daki apartmanında plastik ördek sattı.

Abramovich, ilk fırsatını eşinin ailesinden pahalı bir düğün hediyesi alarak elde etmesinin ardından 1995 yılında petrol devi Sibneft'i kelepir fiyattan satın almayı başardı. Russian Aluminum ve çelik üreticisi Evraz Group da dahil olmak üzere, yatırımlarını daha büyük kazanımlara çevirmeye devam etti.

9,2 milyar dolar net servete sahip olan Abramovich, bir dönem İngiliz futbol kulübü Chelsea'nin de sahibiydi.

4- George Soros

Macar asıllı Amerikalı milyarder, George Soros, 1930'da Budapeşte'de dünyaya geldi. Nazilerin Yahudilere yönelik soykırımı sırasında babasının temin ettiği sahte kimlikle hayatta kalmayı başaran Soros, 1947'de İngiltere'ye göç etti.

1970 yılında kendi hedge fonu Soros Fund Management'ı kurdu ve ABD tarihinin en başarılı yatırımcılarından biri oldu.

Soros, 1992'de 'Kara Çarşamba' olarak adlandırılan finansal krizde, İngiliz sterlinini açığa sattı ve bildirildiğine göre 1 milyar dolar kar elde etti. İngiltere Merkez Bankası'nı batıran adam olarak tanındı.

5- Shahid Khan

Pakistan'dan ABD'ye göç eden Shahid Khan, bulaşıkçılıkla başladığı kariyerinde otomotiv parçaları üreten Flex-N-Gate şirketini kurarak milyarder oldu.

Khan, Illinois Üniversitesi'ne devam ederken otomotiv üretim şirketi Flex-N-Gate Corporation'da çalıştı. Mezun olduğunda şirketin mühendislik direktörü olarak işe alındı. 1978'de, özel pikap kamyonlar ve kaporta tamirleri için araba tamponları üreten Bumper Works'ü kurdu.

1980'de eski işvereni Charles Gleason Butzow'dan Flex-N-Gate'i satın aldı.

Khan, 2013 yılında İngiliz futbol takımı Fulham’ı ve ardından da Amerikan Futbol Ligi (NFL) Takımı Jacksonville Jaguars’ı satın aldı.

6- Harold Hamm

Yoksul bir ailenin 13. çocuğu olarak dünyaya gelen lise mezunu Harold Hamm, benzin pompalamak ve araba tamir etmekle başlayan hikayesinin sonunda petrol ve gaz zengini oldu.

Sıfırdan inşa ettiği petrol şirketi yıllar içerisinde büyüyen Hamm, 1967 yılından beri kurucusu olduğu Continental Resource'un CEO'luğunu yürütüyor.

7- Oprah Winfrey

Amerika Birleşik Devletleri medya patronu, aktör, televizyon sunucusu ve iş kadını Oprah Winfrey de sıfırdan bir zenginlik hikayesi yarattı.

Mississippi eyaletinin küçük bir kasabasında doğan Oprah, annesiyle babası ayrıldığı için büyükannesi tarafından bir çiftlikte büyütüldü.

İstismar ve zorluklarla dolu zorlu bir çocukluğun üstesinden gelen Winfrey, Amerikan televizyonlarının talk şov divası haline geldi.

1976’da Baltimore’daki WJZ kanalının haberlerdeki yüzü oldu. İki yıl sonra da ‘Halk Konuşuyor’ adlı programı hazırlayıp sunmaya başladı. 1983’te bir televizyon kanalında, sabah saatlerinde yayınlanan bir programın sunuculuğunu üstlendi. Daha önce reyting sıralamasında en alt sıralarda yer alan program, Winfrey’den sonra birdenbire en çok izlenen şovlardan biri haline geldi. Yapımcılar, 1986’da programın adını ‘The Oprah Winfrey Show’ olarak değiştirdi. Program, 25 yıl boyunca Amerika’nın en çok izlenen talk show’u oldu.

1988’de kendi yapım şirketi Harpo Productions’ı kurdu.Forbes’a göre Oprah, dünyanın ilk siyahi kadın milyarderi oldu.

8- Ralph Lauren

Ralph Lauren Corporation'ın sahibi olan Ralph Lauren, Boor Brothers'da tezgâhtar olarak çalışıyordu.

İzlediği polo maçıyla hayatı değişen Lauren, üst sınıfa hitap edecek seçkin bir marka yaratmak için yola çıktı ve Polo Ralph Lauren markasını kurdu.

9- Ken Langone

Ünlü yatırımcı Ken Langone mavi yakalı, işçi sınıfı bir ailede doğdu. Babası tesisatçıydı ve annesi kafeterya işçisiydi. Ebeveynleri, genç Ken'in üniversiteye gidebilmesi için evlerini ipotek etmek zorunda kaldılar.

Ken, eğitimini tamamlarken bir dizi tuhaf işte çalıştı ve geçimini sağladı. İlk "gerçek" işini aldıktan sadece iki yıl sonra ise Bernard Marcus ile ortak oldu ve dünyanın en büyük perakende şirketlerinden biri haline gelen Home Depot'u kurdu.

10- Jan Koum

Ukrayna’da oldukça yoksul bir köyde doğan Koum, ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti ve bilgisayarlarla ilgilenmeye başladı.

Akıllı telefonlar yaygınlaştıkça, insanların internet üzerinden ücretsiz mesajlaşmasını sağlayacak bir uygulama fikri aklına geldi.

Böylece WhatsApp’ı kurdu ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Uygulama, Facebook tarafından 2014'te 19,3 milyar ABD Doları karşılığında satın alındı.