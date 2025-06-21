ÇED süreci ve zeytinliklere ince ayar geliyor

Enerji ve maden alanlarına yö­nelik düzenlemeler içeren tekli­fe göre, Çevre Kanunu'nun çev­resel etki değerlendirilmesini düzenleyen hükmünde değişik­liğe gidilerek, "veya Çevresel Et­ki Değerlendirmesi Gerekli De­ğildir Kararı" ifadesi çıkarılıyor. Buna göre, "Çevresel Etki Değer­lendirmesi Olumlu Kararı" alın­madıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruh­satı verilemeyecek, proje için ya­tırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulma­sına da engel teşkil etmeyecek. Yapılan düzenlemeyle "ÇED Ge­rekli Değildir Kararı" ifadesinin sebep olduğu yanlış anlaşılma­ların engellenmesi amaçlanıyor. Buna göre bazı maddelerde yapı­lan değişiklikler şöyle:

* Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen ma­dencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fii­li olarak üzerinde zeytinlik bu­lunan, sınırları belirtilen alan­lara denk gelmesi ve faaliyetle­rin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütüle­cek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahasının bulunduğu il­çe ve il sınırlarına öncelik ver­mek suretiyle taşınmasına, sa­hada madencilik faaliyetleri yü­rütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilme­sine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan­lığınca izin verilebilecek

* Zeytinlik olarak kayıtlı alan­lar veya fiili olarak üzerinde zey­tinlik bulunan alanlarda maden­cilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapı­lacak.

* Yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazla­rına ihtiyaç duyulması halinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanlığınca uygun görü­lenler, zeytinliği kamulaştırılan taşınmaz maliklerinden talep edenlere rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle doğrudan kiraya ve­rilebilecek.

* Yenilenebilir enerji kaynak­larına dayalı ön lisans veya üre­tim lisansı bulunan üretim tesis­leri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini ama­cıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca 31 Aralık 2030'a ka­dar "acele kamulaştırma" kararı alınabilecek.

* 31 Aralık 2030'a kadar işlet­meye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis­lerinin izin, kira ve irtifak işlem­lerinde yüzde 85 indirim uygu­lanacak.

* Enerji ithalatının azaltılma­sı, cari açığın düşürülmesi ve yerli kaynaklara dayalı üretimin artı­rılması için izin, kira ve irtifak iş­lemlerinde uygulanmakta olan in­dirimlerin süresi 5 yıl uzatılacak.

Madende ruhsat ve rehabilitasyon düzenlemesi

Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikle ruhsat bedelinde yüzde 30 oranında indirim yapılıyor ve rehabilitasyon bedeli, ruhsat bedelinden ayrıştırılarak ruhsat bedeli kadar bir tutarın rehabilitasyon bedeli olarak ödenmesi zorunlu hale getiriliyor.