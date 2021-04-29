Çek ibrazı 31 Mayıs’a kadar erteleniyor, icra iflas takipleri duracak

Canan SAKARYA

ANKARA - Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021’e kadar durduruluyor. TBMM’de görüşülen torba kanun düzenlemesi kapsamında bu yönde bir önerge hazırlandı.

AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önerge aynen kabul edilirse, ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran’dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek.

Önergenin ikinci fıkrasında ise 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

Öte yandan başka bir fıkra ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamına giren kamu idarelerinin kumu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.