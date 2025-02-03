Çek takas verileri açıklandı: Karşılıksız çeklerde sert düşüş

Ocak ayında karşılıksız çek adedi, bir önceki aya göre yüzde 34,5 oranında düşüş gösterdi. Takasbank Çek Takas Sistemi’ne ibraz edilen ancak karşılığı bulunmayan çek sayısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine göre, Aralık ayında 24 bin 729 adet seviyesinde iken, Ocak ayında 16 bin 202 adede geriledi.

Karşılıksız çeklerin toplam tutarı da dikkat çekici bir düşüş kaydetti. Aralık ayında 17,39 milyar TL seviyesinde olan karşılıksız çek tutarı, Ocak ayında yüzde 29,8 azalarak 12,21 milyar TL’ye indi.

Toplam ibraz edilen çek adedi ise Aralık ayındaki 1 milyon 414 bin 862 seviyesinden Ocak ayında 973 bin 38 adede geriledi. İbraz edilen çeklerin toplam tutarı da 648,3 milyar TL’den 529,2 milyar TL’ye düştü.

Mahsuplaşmaya tabi tutulan çek sayısı da önemli ölçüde azaldı. Aralık ayında 1 milyon 357 bin 248 adet çek mahsuplaşmaya tabi tutulmuşken, bu sayı Ocak ayında 932 bin 4 adede indi. Tutar bazında ise 648,3 milyar TL’den 529,2 milyar TL’ye gerileme yaşandı.

Bu veriler, Ocak ayında çek kullanımının azaldığını ve karşılıksız çek oranında belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Finans çevreleri, bu gelişmenin ekonomik hareketlilik ve ödeme dengesindeki değişimlerle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.