Çek yasağı kararları düşüş gösterdi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın Ocak ayında 6 bin 199 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda 4 bin 199 oldu. Bir önceki ay çek yasağı kararı 3 bin 591 seviyesindeydi.



Aynı ayda çek yasağı verilen tekil kişi sayısı 2 bin 58 oldu. Bir önceki ay sayı bin 981, geçen yıl aynı ay 3 bin 320 olmuştu.



Çek yasağı ortadan kaldırma kararları 868 olurken, çek yasağı kararı ortadan kaldırılan tekil kişi sayısı 411, tüzel lkişi sayısı 138 olarak belirlendi.

Ocak ayında karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi

Bankalara, 2021 yılının ilk ayında yılında ibraz edilen 188 bin keşideciye ait 751 bin adet çekin toplam tutarı 75 milyar TL oldu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bir önceki yıla göre çek adedi yüzde 40, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 30 ve çek tutarı ise yüzde 5 geriledi.

Ocak 2021’de bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 2,3 bin keşideciye ait 7,5 bin adet çekin toplam tutarı 678 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 38, çek adedi yüzde 60, tekil keşideci sayısı ise yüzde 66 geriledi.



Karşılıksız işlemi yapılan 508 keşideciye ait toplam 58 milyon TL tutarındaki 620 adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi. Ocak 2021 ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar ve adet olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 0,9 ve yüzde 1 oldu.