Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultani çekirdeksiz kuru üzüm Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Manisa Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti. Manisalı çiftçilere toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Bu vesileyle hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultani çekirdeksiz kuru üzümü Toprak Mahsulleri Ofisimiz, yani biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur ve mahrum etmeyiz. Yani geçen yıl bu 13 liraydı değil mi?

Şimdi bu yıl da Cumhurbaşkanınız, bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyat olarak hem güçlü devlet hem güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Nasıl bereketli mi, elhamdülillah yani sizin bu bereketiniz var ya sizin bu samimiyetiniz var ya sizin bu ihlasınız var ya inşallah üzümlerde ki bereketi de ne yapacaktır, artıracaktır. İnşallah şöyle 2 gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp, bir hafta içinde de kurutup hemen yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım. Ya Allah bismillah diyelim. Kuru üzüm fiyatımızın üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."