Çeklerde bankaların sorumlu olduğu ödeme tutarları artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile çek defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu tutarlara ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Buna göre, 20 Ocak 2010 tarihli Tebliğ’in 4’üncü maddesinde yer alan ve bankaların her bir çek yaprağı için hamile ödemekle yükümlü olduğu tutar 12.650 Türk lirasından 16.350 Türk lirasına yükseltildi.

Aynı Tebliğin geçici 2’nci maddesinde yer alan tutar da güncellendi. Daha önce 11.120 Türk lirası olarak uygulanan bu tutar, yapılan değişiklikle 14.200 Türk lirası olarak belirlendi.

Yeni düzenlemenin 30 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Tebliğ hükümlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütüleceği ifade edildi.