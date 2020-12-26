Çekte vadeden önce ibraz yasağı 1 yıl daha uzatıldı

TBMM’de Kitle İmha Silahlarının Yayılması ve Finansmanın Önlenmesi Yasa Teklifinin görüşmeleri sırasında verilen bir önerge ile çekin üzerinde yazılı tarihten önce bankaya ibrazının yasak olmasına ilişkin uygulamada süre 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Çekin vadesinden önce bankaya ibraz edilemeyeceğine ilişkin ilk düzenleme 2008 krizinin etkilerinin azaltılması amacıyla çıkarılan 5838 sayılı torba yasada yapılmıştı. Çek Kanununa eklenen geçici bir madde ile 31 Aralık 2009 tarihine kadar çekin vadesinden önce bankaya ibraz edilemeyeceği hükmü getirilmişti.

Çekin vadesinden önce ibrazına ilişkin yasak TBMM’de kabul edilen çeşitli torba kanunlarda, önce 2011, 2017 ve 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştı.

Süre uzatımına ilişkin önerge, AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından ortak olarak verildi.