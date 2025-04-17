Celal Kadooğlu: Buğday yasağının kalkmasıyla Suriye’ye ihracatımız artacak

“Türkiye'nin Suriye'ye mart ayında toplam ihracatı yüzde 28,7 artışla 166,1 milyon dolara, yılın ilk 3 ayında ise yüzde 31,2 artışla 507,9 milyon dolara ulaş­tığını söyleyen Kadooğlu, “Su­riye’ye yapılan ihracatın yüzde 33,6’sını gerçekleştiren hubu­bat sektörü 3 ayda 170,8 milyon dolarlık hacim ilk sırada yer al­dı. Bu ihracatın yüzde 55,2’si, yani 94,3 milyon dolarlık bölü­mü de Güneydoğu Anadolu Böl­gesi’nden gerçekleşti. Yılın ilk 3 ayında Güneydoğu’nun Suri­ye’ye hububat ihracatında gö­rülen artış yüzde 40,9 gibi çok yüksek seviyelerde. Üstelik bu dönem, Suriye’nin bölgemiz­den en fazla sipariş ettiği ürün olan buğday ununda ihracatımı­zın miktar bazında yüzde 20,8’e daraldığı bir sürece denk geldi. Geçtiğimiz yıl haziran ayından bu yana farklı kotalarla uygula­nan buğday ithalatı kısıtlamala­rının 25 Mart’ta son bulmasıy­la beraber, Suriye pazarında çok daha büyük artışlar göreceğiz.”

“Suriye’ye girecekler gıda tedarikçilerinin deneyiminden yararlanmalı”

TİM Suriye Masası olarak, ih­racatçı firmaların Suriye’ye gir­melerini kolaylaştıracak strate­jik adımlar atmayı, sınır kapı­larındaki bürokratik engelleri takip etmeyi ve ticaretin sürdü­rülebilirliğini sağlayacak öne­riler getirmeyi hedeflediklerini belirten Kadooğlu şunları söy­ledi: “Suriye’nin yeniden inşa­sında Türkiye, bölgesel bir aktör olarak hem ekonomik hem de siyasi gücüyle kritik bir rol oy­nuyor. Önümüzdeki dönemde özellikle inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde Türk firmalarının önemli katkılar sunduklarını görmeye başlayacağız. Bu sek­törlerden Suriye pazarına ilk defa giren firmalara, gıda teda­rikçisi işletmelerimizin bilgi ve deneyiminden yararlanmaları­nı öneriyoruz. Güneydoğu’dan Suriye’ye şu an için en fazla buğ­day unu ve ayçiçek yağı gidiyor fakat bölgedeki alım gücü art­tıkça talebin bu ürünlerle sınır­lı kalmayacağını tahmin ediyo­ruz. Suriye’de başta makarna olmak üzere, bisküvi, gofret ve çikolata gibi Güneydoğu’nun re­kabet gücü yüksek ürünlerine yönelik ilgi zaman içinde daha da artacaktır. Burada esas olan, iki ülke arasındaki ilişkilerin aynı sıcaklıkla devam etmesi ve Türk firmalarının Suriye paza­rında herhangi bir engelle karşı­laşmadan ticaretlerini sürdüre­bilmesi.”