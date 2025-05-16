Çelebi Hava Servisi A.Ş., Hindistan’daki bağlı ortaklıklarına dair tek taraflı sözleşme iptallerini Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Şirketin Hindistan’da faaliyet gösteren dört ayrı bağlı ortaklığı ile çeşitli havalimanı işletmecileri arasında imzalanan uzun vadeli imtiyaz ve lisans sözleşmeleri, güvenlik izinlerinin iptali nedeniyle tek taraflı olarak feshedildi.

KAP açıklamasında "İlgili sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde güvenlik izinlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bahse konu Havaaalanı otoriteleri tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş olup; işbu feshe dair bildirimler bağlı ortaklıklarımıza 15.05.2025 (dün) tarihinde tebliğ edilmiştir" denildi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre feshedilen sözleşmeler şunlar oldu:

* Sermayesinin %74'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited ("Celebi Delhi Cargo") ile Delhi International Airport Limited ("DIAL") arasında imzalanan ve 2034 yılına kadar geçerli olan İmtiyaz Sözleşmesi,

* Sermayesinin %61'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi GH India Private Limited ("CGHI") ile Ahmedabad International Airport Limited ("AIAL") arasında imzalanan ve 2032 yılına kadar geçerli olan Yer Hizmetleri Lisans Sözleşmesi,

* Sermayesinin %59'una sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi Nas Airport Services India Private Limited ("Celebi Nas") ile Mumbai International Airport Limited ("MIAL") arasında imzalanan ve 2036 yılına kadar geçerli olan Yolcu Köprülerine Monte Edilmiş Ekipman Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi ile yine MIAL ile imzalanan ve 2029 yılına kadar geçerli olan Yer Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi,

* Sermayesinin %99.9'una sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi Airport Services India Pvt. Ltd.'nin ("CASI") ile Delhi International Airport Limited ("DIAL") arasında imzalanan ve 2030 yılına kadar geçerli olan İmtiyaz Sözleşmesi

Hindistan güvenlik nedeniyle iptal etti, şirket kabul etmedi

Hindistan’daki havalimanı otoriteleri, fesih kararını ulusal güvenlik izinlerinin iptal edilmesine dayandırırken, Çelebi Havacılık, faaliyetlerinin hiçbir şekilde ülkenin güvenlik düzenlemelerine aykırı olmadığını vurguladı. Şirket, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu kararların iptali için tüm idari ve hukuki yolların kullanılacağını duyurdu.

Açıklamada konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bağlı ortaklıklarımız faaliyetlerine başladıkları günden bu yana, hiçbir suretle Hindistan'daki ulusal güvenlik mülahazalarına ve ülkedeki ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamıştır. İmtiyaz sözleşmelerinin bahse konu Havaalanı Otoritelerince tek taraflı olarak feshedilmeleri neticesinde Hindistan'daki havaaalanlarında yaşanabilecek olası sıkıntılardan, gecikmelerden, havalimanı faaliyetlerini ve sivil hava trafiğini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden Şirketimiz ve bağlı ortaklarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirketimiz, gerçeği yansıtmayan bu iddiaların aydınlatılması ve dolayısıyla bu fesihlerin iptali için ilgili tüm idari ve hukuki yollara başvuracaktır.

Bağlı ortaklıklarımız ile ilgili bu gelişme ve 15.05.2025 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması'nda konu edilen Hindistan'daki bağlı ortaklarımızla ilgili diğer gelişmeler, Şirketimizin finansal durumunu, operasyonlarını ve yükümlülüklerini yerine getirme konusunda risk teşkil edecek boyutta değildir.

Ortaklığımızın paylarını etkileyecek önemde yeni gelişmeler olması durumunda hissedarlarımız bilahare bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Hisseler taban yaptı

Yaşanan gelişmelerin ardından Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) hisseleri sert düştü.

Hisseler açılışta taban yaptı.

Yüzde 9,98 düşen hisseler saat 11.00 itibarıyla 2 bin 2 liradan işlem görüyor.