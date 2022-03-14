Çelik fiyatları, Çİn'deki vaka sayılarındaki artışla geriledi

Çin'de çelik vadeli fiyatları, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artışın ekonomik büyüme görünümüne gölge düşürmesiyle iki haftanın dip seviyesini gördü.

Daha kapsamlı ve daha ağır kısıtlamaların gerçekleşeceği yönünde endişeler, demir cevheri ve kok kömürü gibi çelik üretim malzemelerinin fiyatlarını da baskıladı.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik SRBcv1 fiyatları yüzde 3.4 düşüşle ton başına 4,728 yuan (744.73 dolar) ile 1 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo SHHCcv1 fiyatları yüzde 2.6 gerileyerek ton başına 1 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 4,994 yuana indi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı DCIOcv1 gün içinde yüzde 4.4 gerileyerek ton başına 780.50 yuana geriledi.

Dalian kok kömürü fiyatları DJMcv1 yüzde 6.2 gerilerken, kok fiyatları DCJcv1 yüzde 3.6 düşüş kaydetti.

Paslanmaz çelik SHSScv1 fiyatları ise yüzde 0.9 geriledi.

Çin'de dün 1,807 yeni koronavirüs vakası bildirildi, böylece son yılın günlük en yüksek vaka artışı kaydedildi.