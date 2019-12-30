Çelik İhracatçıları Birliği üyelerine 21 ödül

30 Aralık 2019

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, birlik 2018 yılı Çelik İhracatının Yıldızları Ödülleri'ni kazanan yönetim ve denetim kurulu firmalara ödüllerini düzenlenen bir törenle verdi.

Yönetim ve denetim kurulu firmalarının içinden 10 firma toplamda 14 ödül sahibi olurken, grup şirketlerinden 6 firma da 7 ödül aldı. Böylece Yönetim ve denetim kurulu üyeleri toplamda 16 kategoriden 48 ödülün 21'inin sahibi oldu.

"Yeni pazar arayışları devam edecek"

Ödül töreninde konuşan ÇİB Başkanı Adnan Aslan, dünyadaki tüm korumacılık önlemlerine karşın sektörün yoluna devam ettiğini söyledi. Pazar çeşitlendirmesine çok önem verdiklerini ve devamlı yeni pazar arayışları içerisinde olduklarına işaret eden Aslan, özellikle Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika gibi bölgelerle ihracat yelpazesini genişlettiklerini kaydetti.

Ödül alan firmaları tebrik eden Aslan, tüm korumacılık duvarlarına karşın Türk çeliğini dünyanın her tarafında tanıtılması yönünde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.