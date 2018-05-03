Çelik ihracatı 'Trump etkisi' ile miktar bazında düştü

03 Mayıs 2018

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, sektörün, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 6,3 azalışla 6,4 milyon tonluk ihracat yaptığını, değer bazındaki ihracatın ise yüzde 19,3 yükselişle 4,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Adnan Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan çelik sanayisinin, ihracat pazarlarında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamaya devam ettiğini aktardı.

Sektörün, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 6,3 azalışla 6,4 milyon tonluk ihracat yaptığını, değer bazındaki ihracatın ise yüzde 19,3 yükselişle 4,7 milyar dolara ulaştığını belirten Aslan, ihracatın miktar bazındaki düşüşe karşın değer bazındaki yükselişini sürdürdüğünü kaydetti.

Aslan, çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2018'in ilk 4 ayındaki toplam çelik ihracatının miktar bazında 6,6 milyon ton, değer bazında ise 5,5 milyar dolar olduğunu aktardı.

Aslan, Ocak-Nisan 2018 döneminde miktar bazında en çok ihraç edilen çelik ürününün yüzde 14,7’lik düşüşe karşın 2 milyon ton ile inşaat çeliği olduğunu, inşaat çeliğini 1 milyon tonla yassı sıcak, 617 bin tonla dikişli boru, 574 bin ton ile profil ve 561 bin tonla filmaşinin izlediğini bildirdi.

Çelik sektörünün Nisan ayı ihracatı 1,1 milyar dolara ulaştı

2018 yılı nisan ayı ihracatının 2017'nin aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 9,5'luk azalış ile 1,5 milyon ton olurken, değerde yüzde 14,9'luk artış ile 1,1 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün 2018 yılı ocak-nisan dönemi miktar bazındaki çelik ihracatı yüzde 6,3 düşmesine karşın değer bazındaki ihracatı yüzde 19,3 artarak 4,7 milyar dolara ulaştı. İhracatımızın miktar bazında düşmesinin en önemli nedeni Section 232 Ulusal Güvenlik Yasası etkisi ile ABD’ye çelik ihracatımızın sert bir şekilde düşmesidir. 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde ABD’ye çelik ihracatımız miktar bazında yüzde 48,3’lük düşüş ile 455 bin tona geriledi. 2018 yılı Nisan ayında ABD’ye miktar bazındaki ihracatımız ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,1’lik rekor bir azalış ile 83 bin tona kadar düştü. Çelik İhracatçıları Birliği olarak, ABD’ye ihracatımızın önündeki en büyük engel olan Section 232 önleminden Türkiye olarak muaf tutulabilmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde ihracatını gerçekleştiren Türk çelik sektörümüzün, ABD ile karşılıklı adil ticaretine devam edebilmesi için Section 232’den muaf tutulması elzemdir."

ABD'ye çelik ihracatı nisan ayında değer bazında ise yüzde 60'a yakın düşerek 60.5 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu rakam bir önceki yıla göre 85 milyon dolarlık bir azalmaya işaret ediyor.