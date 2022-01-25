Çelik sektörü 1 milyar lira kayıp bekliyor

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, doğalgaz ve elektrik kısıntısına bağlı olarak yaşanacak üretim kesintilerinin çelik sektöründe 1 milyar lira kayba neden olacağını söyledi.

İran'dan Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattındaki arızaya bağlı olarak gaz akışının kesintiye uğraması nedeniyle sanayinin doğalgaz kullanımı kısıtlanmıştı. TEİAŞ da Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde (OSB) bu hafta 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağını duyurmuştu.

Aslan yaptığı açıklamada, "10 günlük doğalgaz kesintisi ve şu an üç gün olarak bildiğimiz elektrik kesintisi elbette ciddi bir etki yaratacak. Sektörde yıllık yaklaşık yüzde 1 üretim gerilemesine eş değer bir kayıp olacak. Sektöre 1 milyar TL kayba sebep olacak" dedi.

Aslan, ayrıca ihracat tarafında da zamanında teslim edilemeyen siparişlerden ötürü iptaller, cezalar, indirimlerin; yüklenmeyecek gemiler için de bekleme bedelleri ve cezaları söz konusu olacağına işaret etti.