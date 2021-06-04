Çelik sektörü, fiyatlardaki artışın da etkisiyle ihracatta üçüncülüğe yükseldi

Sürdürülebilir ihracata yönelik çalışmalarını sürdüren Türkiye çelik sektörü, ülkenin toplam ihracatına katkı sunmaya devam ediyor. 2021 yılı Mayıs ayında 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, söz konusu rakam ile dış ticarette ülke ekonomisine en fazla katkı veren üçüncü sanayi kolu oldu.

Türkiye çelik sektörünün ihracat performansını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, ihracatta yaşanan yukarı yönlü ivmenin yılın geri kalanında da devam edeceğine dikkat çekti.

Çelik fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle mayıs ayında ihracatta üçüncü sıraya yükseldiklerini söyleyen Aslan, “İhracatta mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114’lük bir artış yakaladık. Bu rakamla birlikte tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. Dünyada özellikle çelik fiyatları artış gösterdi ve bu aydan sonra da teslimatlar daha da hızlandı. Tüm bunlar ihracat rakamlarımızı olumlu anlamda etkiledi. 2021 yıl sonu hedeflerimizi küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında ihracatımızı miktarda yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmak ve değerde ise yüzde 40'a yakın yükselişle 17,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmek olarak belirledik.” şeklinde konuştu.

İlk 5 ayda yüzde 50 artış yaşandı

Sektörün 2021 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatına ilişkin bilgi veren Aslan, “İhracatta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik bir artış yakaladık. Sektör olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı son derece mutluyuz. Ülke ekonomimize katkı vermeye devam edeceğiz. Yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Bu ivmenin yılın kalan döneminde de yukarı doğru artarak devam edeceğine inanıyoruz. Yılın sonunda 2018 yılındaki 16 milyar dolarlık ihracat rakamlarımızı aşacağımızı düşünüyoruz. Her zaman sektörümüzü daha ne kadar ileri taşıyabiliriz diye planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.