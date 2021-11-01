Çelik sektörü 'uzlaşma' için ne düşünüyor?

Erkan ÇAKAN

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığında uzlaşı sağladı. ABD’in AB çıkışlı çelik ve alüminyum vergilerini kaldırmasının Türk çelik sektörüne etkisini değerlendiren çelikçiler iki farklı görüş bildirdi. ÇİB Başkanı Aslan, kararın sektöre olumsuz etkileri olacağını söylerken, TÇÜD Genel Sekreteri Yayan kararın kotaların kalkmasına zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığında uzlaşı sağladı. AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombovskis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ile çelik ve alüminyum konusundaki ticari anlaşmazlığı durdurma konusunda anlaştık” ifadesini kullandı. ABD’nin AB çıkışlı çelik ve alüminyum vergilerini kaldırmasının Türk çelik sektörüne etkisini DÜNYA’ya değerlendiren çelikçiler iki farklı görüş bildirdi. DÜNYA’ya konuşan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, bu kararın çelik sektörüne etkisinin olumsuz olacağını vurguladı. Aslan, “ABD pazarında AB’li üreticiler Türk üreticiler karşısında yüzde 25 vergi avantajı sağlayacak. Çelikçilerimiz AB’li firmalara karşı rekabet şansını kaybedecek. Buna karşın AB pazarında zaten kotamız olduğu için bizim açımızdan AB pazarından yararlanma şansımız da olmayacak” dedi. Bu kararla gelişmiş ülkelerin kendi aralarında serbest ticaret yollarını açtığını belirten Aslan, “Bizim gibi ülkelere karşı da korumacılık duvarlarını yükseltmeye devam ediyorlar. Bu durumda bizim de yerli sanayimizi dış etkilerden ve haksız rekabetten korumamız gerekir” dedi.

Yayan: Kotaların kaldırılmasına zemin hazırlayacak

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan ise, korumacılık önlemlerinin yumuşatılması yönelik atılan her adımın önemli olduğunu belirtti. Yayan, “Bu kararın Türkiye’ye karşı uygulanan kotaların kaldırılması açısından da bir zemin hazırlayacağını düşünüyoruz. ABD’nin belli aralıklarla bazı ülkelerle uzlaşı yoluna gittiğini ve esnemeler yaptığını biliyoruz. Keza AB’nin de belirli periyotlarla kotaların artırılması yönünde kararlar aldığını ve bu uzlaşının buna imkan sağlayabileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

ABD, 2018 yılında “ulusal güvenlik” gerekçesiyle başladığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil etmişti. Yoğun görüşmelere rağmen AB tarafı, ABD’yi çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10’luk gümrük vergisi uygulama kararından vazgeçiremedi.

ABD’ye karşı ticari misilleme olarak dengeleyici tedbirler alan AB, bu ülkeden ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe koydu.