Çelik ürünlerinde Çin kaynaklı fiyat artışları kapıda

Çin hükümetinin çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 13’lük vergi desteğini kesmesi, artış eğilimindeki hammadde fiyatlarını daha da yukarı seviyelere çekerken, sektör temsilcilerine göre, söz konusu gelişme, herhangi bir önlem alınmaması durumunda üretime ve ihracata darbe vuracak.

Geçen yılı 2,5 milyar dolar ihracatla kapayan ev ve mutfak eşyaları sektörünün Çin’in çelik ithalatındaki vergi desteğini çekmesinden ötürü önünü göremediğini ifade eden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger’e göre konu ihracatçı açısından hayati önem taşıyor.

Çin’in bu hamlesiyle çelik fiyatlarının aniden artış eğilimine girdiğine dikkat çeken Özger, "Bu durum özellikle ihracat pazarlarımızda rekabetçi fiyatlarla mücadele etmemizi engelliyor. Sektörün üretimde ihtiyacı olan toplam çelik miktarının yüzde 90’dan fazlasını yurt dışından tedarik ediyoruz. Anlaştığımız ürünlerde, fiyatını ödediğimiz ve Çin gümrüğünde nakledilmeye hazır çeliğe bile zam geldi. Çeliği buraya getirdiğimizde bizim gümrüklerimizde de yüzde 12 vergi var. Devletimizden beklentimiz, en azından bu dönemde bu vergiyi geçici olarak askıya alması. Ülkemiz Çin’den yıllık ortalama 960 milyon doları aşan tutarda demir-çelik hammadde ürünleri ithal ediyor. Ülkemizin geleceği ihracatta. Ürettiğimizi daha fazla ülkeye ihraç etmek ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak temel çalışma prensibimiz. Devletimiz ihracatçının her zaman yanında oldu. Bu konuda da acil bir eylem planı oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.